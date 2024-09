Sai lầm nghiêm trọng ở Euro 2024

Theo Relevo, Ủy ban trọng tài UEFA trong cuộc họp gần đây thừa nhận rằng trọng tài chính Anthony Taylor và cả trọng tài phòng VAR Stuart Atwell mắc sai lầm nghiêm trọng khi không thổi phạt đền cho tuyển Đức, ở tình huống Marc Cucurella (Tây Ban Nha) để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Ủy ban trọng tài lưu ý rằng theo các hướng dẫn mới nhất của UEFA, hành vi tiếp xúc bằng tay với bóng phải bị trừng phạt nghiêm khắc hơn và trong hầu hết trường hợp, nên thổi phạt đền, trừ khi cánh tay của hậu vệ ở rất gần cơ thể.

Trong trường hợp kể trên, Cucurella chặn cú sút hướng vào khung thành bằng cánh tay đang vung ra xa, khiến "cơ thể phình to bất thường", qua đó đáng ra phải bị thổi phạt. Ủy ban thừa nhận một sai lầm mà nếu xét đến thời điểm đó có thể đã thay đổi hoàn toàn kết cục giải đấu.

Phút 106 trận tứ kết Euro 2024, Jamal Musiala sút bóng chạm tay Cucurella trong vùng cấm tuyển Tây Ban Nha rõ ràng, nhưng trọng tài Anthony Taylor từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền. Ông trọng tài người Anh còn không tham khảo VAR khi đưa ra quyết định.

Nếu được hưởng phạt đền,"Die Mannschaft" có cơ hội vượt lên dẫn 2-1, và có thể tránh khỏi việc phải nhận bàn thua cay đắng ở phút 119. Khi ấy, Mikel Merino đánh đầu tung lưới mang về chiến thắng 2-1 cho "La Roja".

Thầy trò HLV Luis de la Fuente tiến thẳng một mạch tới trận chung kết và đả bại tuyển Anh với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch.

Đáng chú ý, trọng tài Taylor đang hứng chịu vô số chỉ trích. Ông bị đình chỉ bắt chính ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh sau khi rút 14 thẻ vàng trong trận đấu Chelsea - Bournemouth hôm 15/9.

Sau trận chung kết Europa League hồi tháng 6/2023, cổ động viên AS Roma chửi bới, xúc phạm Taylor tại sân bay Budapest (Hungary) vì cho rằng ông đã đưa ra những quyết định gây bất lợi cho đội bóng Italy.

