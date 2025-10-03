Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sách về quá trình tái tạo những không gian cũ

  • Thứ sáu, 3/10/2025 18:03 (GMT+7)
Sách "Trẻ hóa Đô thị" đi sâu vào 5 đề tài nghiên cứu với những giải pháp sáng tạo, thực hành mới và có tính ứng dụng cao từ không gian công cộng, cảnh quan, nhà ở, các giải pháp tái tạo hạ tầng đô thị.

Tre hoa do thi anh 1

Sách Trẻ hóa Đô thị. Ảnh: QT.

Tái tạo không gian sống là một vấn đề trọng tâm trong quy hoạch và kiến trúc. Quá trình phát triển một đô thị, bên cạnh xây dựng, kiến thiết mới còn là việc hồi sinh, thổi sức sống mới vào những không gian cũ.

Sách Trẻ hóa Đô thị ra đời từ một chương trình nghiên cứu có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, các đơn vị thiết kế uy tín, nhằm tái hiện quá trình hồi sinh và tái tạo những không gian cũ, vừa bảo tồn di sản, vừa thổi vào đó sức sống mới cho cộng đồng.

Năm đề tài nghiên cứu chính trong sách gồm Khu đô thị C-TOWN - Giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp và người nhập cư tại TP Thủ Đức; Tái sinh đô thị bền vững: Phát triển thích ứng di sản công nghiệp - Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian văn hóa sáng tạo; Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố - Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng phục vụ cộng đồng; Chuyển hóa bãi chôn lấp thành công viên xanh - Nghiên cứu trường hợp bãi Gò Cát (TP.HCM); Đổi mới nhà phố - Mini Building - Giải pháp kiến trúc nhà phố kết hợp chức năng sống, kinh doanh và dịch vụ.

Không chỉ mang đến một diện mạo trẻ trung cho đô thị, đây còn là cách khơi dậy mối gắn kết giữa kiến trúc, con người và văn hóa bản địa. Sách dành cho giới kiến trúc, quy hoạch, vừa hướng đến cộng đồng như một tài liệu tham khảo. Thông qua việc lan tỏa kiến thức, sách góp phần nâng cao nhận thức xã hội về quá trình xây dựng và hồi sinh đô thị, thúc đẩy sự chung tay của toàn cộng đồng trong hành trình kiến tạo một thành phố bền vững, đáng sống.

Cuốn sách Trẻ hóa Đô thị ra mắt hôm 2/10 tại TP.HCM, trong khuôn khổ chương trình LIXIL ALP 2025-2026: Sức khỏe Đô thị cho Tương lai Không gian sống Việt.

