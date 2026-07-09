Sách ngoại văn có rẻ hơn sách Việt?

Nhìn chung, sách ngoại văn vẫn đắt hơn sách Việt nếu so sánh tương đương độ dày, chất giấy,... Tuy nhiên, sách của Wordsworth là dòng sách ngoại văn bình dân nên có mức giá rẻ.

Gần đây, chủ đề "Liệu giá sách ngoại văn có rẻ hơn giá sách Việt Nam?" đang thu hút nhiều thảo luận. Chủ đề được đặt ra bởi một tài khoản trên mạng xã hội, khi so sánh giá cuốn sách War and Peace bản tiếng Anh của nhà Wordsworth Classics, mua tại Hiệu sách Quốc tế InBook) với 2 bản dịch tiếng Việt tác phẩm này trong nước (Chiến tranh và hòa bình)

Cụ thể theo bài đăng, cuốn của Wordsworth Classics có giá 164.000 VND tính cả phí giao hàng. Sách bản dịch trong nước, bản bìa cứng mạ nhũ vàng của MaiHaBooks có giá hơn 2 triệu 4 tập; bản của Công ty Văn hóa Khang Việt có giá 546.000 VND (đã giảm 25% từ giá gốc 780.000 VND).

Sách ngoại văn ở Hiệu sách InBook. Ảnh: Trần Hiền.

Sách ngoại văn của Wordsworth có mức giá bình dân

Ông Vũ Đức Anh - đại diện Hiệu sách InBook - cho biết thực tế sách ngoại văn nhìn chung vẫn đắt, nếu so sánh sách cùng quy cách in, số bản in, độ dày, chất lượng giấy.

Tuy nhiên, riêng sách của Wordsworth Classics là dòng sách ngoại văn có mức giá bình dân, có cuốn chỉ hơn 100.000 VND. Nhà Wordsworth có tuyên ngôn là “mang văn học kinh điển đến tay công chúng với mức giá mà mọi người đều có thể chi trả," nên sản phẩm của nhà này có mức giá dễ tiếp cận. Về hình thức, sách của nhà Wordsworth luôn giữ tinh thần tối giản để giữ mức giá rẻ trên thị trường.

Cuốn sách War and Peace của Wordsworth thuộc dòng sách “Inexpensive” (giá rẻ) của Wordsworth làm bằng giấy tái chế, in văn học cổ điển đã không còn tính phí bản quyền.

Đại diện Hiệu sách InBook cho biết đơn vị cũng được bên cung ứng sách chiết khấu khi nhập sách nên có thể bán được ở mức giá thấp hơn giá bìa. Ngoài ra, InBook cũng chủ trương chọn các cuốn sách có giá dễ tiếp cận với độc giả Việt. Sách ngoại văn dòng văn học kinh điển nếu nhập số lượng lớn thì chi phí hải quan tính trên đầu sách là không quá lớn, không làm đội giá sách lên nhiều.

Như vậy, cuốn War and Peace bản tiếng Anh của Wordsworth Classics, bán tại InBook, có cơ sở để có mức giá rẻ, tuy nhiên chỉ riêng dòng sách ngoại văn này có mức giá như thế.

Vậy mức giá sách dịch tiếng Việt của tác phẩm này có hợp lý không? Khi so sánh về chất lượng giấy trang trong, hình thức bìa sách, số trang, kích thước sách, bản dịch tiếng Việt của MaiHaBooks và Khang Việt đều có chỉ số cao hơn bản ngoại văn của Wordworth Classics.

Bản của Wordsworth có bìa mềm, 1024 trang, kích thước 197x129x47mm. Bản tiếng Việt của Khang Việt bìa cứng, dày 1848 trang, kích thước 240x160x97mm, tách 2 tập - như vậy bìa chất lượng tốt hơn bản Wordsworth, độ dày và khổ giấy bản Việt cũng lớn hơn bản Wordsworth. Bản của MaiHaBooks tách ra 4 tập, bìa cứng mạ nhũ vàng.

Giá của sách chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố gì?

Chia sẻ thêm về các yếu tố ảnh hưởng tới giá sách Việt, ông Đức Anh nhận định đơn vị làm sách Việt gần đây chịu mức chi phí sản xuất và bán hàng cao hơn. Đặc biệt, chi phí cho sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất một cuốn sách nội địa. Ngoài ra, chi phí chiết khấu cho nhà sách, chi phí giảm giá cho đợt khuyến mãi với người đọc cũng phần nào đẩy giá sách Việt lên.

Đánh giá về chi phí sản xuất sách nội địa, bà Quỳnh Phương, đại diện phòng bản quyền Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, cho biết những năm gần đây, giá đấu thầu bản quyền có tăng do nhiều đơn vị làm sách trong nước có xu hướng cùng nhắm tới một số tác phẩm bán chạy, đạt giải thưởng quốc tế. Thêm vào đó, chi phí giấy, lương nhân sự cũng tăng, có ảnh hưởng tới giá sách Việt.

Giá của sách Việt còn chịu ảnh hưởng từ số lượng bản in. In số lượng càng nhiều, chi phí in tính trên mỗi cuốn sách càng rẻ đi. Sách ngoại văn có sức bán trên toàn thị trường tiếng Anh nên có số lượng in lớn gấp nhiều lần sách Việt. Sách Việt có số bản in lần đầu chỉ khoảng 1.500-2.000 bản.

Như vậy, chi phí sản xuất sách trong nước khá lớn, ảnh hưởng một phần tới giá bìa của sách Việt.