Sách mới ra mắt phù hợp thư giãn trong kỳ nghỉ lễ

Bơi giữa ao mưa đưa người đọc trở lại lớp học truyện ngắn Nga của George Saunders. Bảy tác phẩm kinh điển của Chekhov, Turgenev, Tolstoy và Gogol được đọc chậm, bóc tách để tìm câu trả lời cho điều gì làm nên một câu chuyện hay. Là nhà văn từng đoạt Booker Prize và có hai thập kỷ giảng dạy viết sáng tạo tại Đại học Syracuse (Mỹ), Saunders dẫn dắt người đọc nhìn lại chính trải nghiệm của mình khi đọc và viết. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người yêu văn chương hoặc đang viết lách, bởi mỗi chương giống như cuộc trò chuyện chậm rãi về cách một câu chuyện chạm đến người đọc. Ảnh: NXB Trẻ.