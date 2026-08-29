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Sách mới ra mắt phù hợp thư giãn trong kỳ nghỉ lễ

  • Thứ bảy, 29/8/2026 15:25 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Dịp nghỉ lễ có thể là cơ hội độc giả tạm rời nhịp sống thường ngày để bản thân thư giãn trong những chuyến phiêu lưu, các hành trình khám phá tri thức.

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Bơi giữa ao mưa đưa người đọc trở lại lớp học truyện ngắn Nga của George Saunders. Bảy tác phẩm kinh điển của Chekhov, Turgenev, Tolstoy và Gogol được đọc chậm, bóc tách để tìm câu trả lời cho điều gì làm nên một câu chuyện hay. Là nhà văn từng đoạt Booker Prize và có hai thập kỷ giảng dạy viết sáng tạo tại Đại học Syracuse (Mỹ), Saunders dẫn dắt người đọc nhìn lại chính trải nghiệm của mình khi đọc và viết. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người yêu văn chương hoặc đang viết lách, bởi mỗi chương giống như cuộc trò chuyện chậm rãi về cách một câu chuyện chạm đến người đọc. Ảnh: NXB Trẻ.
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Mấy độ cầu vồng đưa người đọc về nước Nhật hậu chiến. Ở đó, câu chuyện của hai chị em cùng cha khác mẹ Momoko và Asako được kể trong không khí mong manh, man mác buồn đặc trưng của Kawabata Yasunari. Với nhịp kể chậm và vẻ đẹp nằm trong những dư vang của thiên nhiên, không gian và tâm hồn con người, đây là cuốn sách dành cho những ngày nghỉ khi người đọc muốn đắm mình vào một thế giới tinh tế và giàu chất thơ. Ảnh: Phanbook.
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Bên dòng sông mùa hè của nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận kể về người đàn ông từng gắn bó với những chuyến xe đường dài nhưng phải ngồi xe lăn sau tai nạn. Từ đó, ông tìm thấy một nhịp sống khác bên dòng sông qua việc đọc sách, vẽ tranh, làm lồng đèn và dạy con học. Qua góc nhìn thơ trẻ của một cậu bé trong kỳ nghỉ hè, tác giả đưa người đọc vào thế giới của thiên nhiên, tình cha con và những niềm vui rất nhỏ. Ảnh: NXB Kim Đồng.

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Một quả chuối dán lên tường có thể được bán với giá 120.000 USD, chiếc bồn tiểu bước vào phòng triển lãm và một nghệ sĩ ngồi bất động trước công chúng đều có thể khiến người xem tự hỏi: “Đó có thực sự là nghệ thuật?”. Từ đó, Câu chuyện nghệ thuật đương đại của Tony Godfrey dẫn người đọc đi qua 60 năm đầy biến động, từ Andy Warhol và Marina Abramovic đến các biennale và những phiên đấu giá triệu USD. Cuốn sách mở ra một chuyến khám phá những tranh cãi và ranh giới liên tục bị phá vỡ của nghệ thuật đương đại, phù hợp để đọc thư giãn. Ảnh: Nhã Nam.
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Những khu rừng phủ tuyết, nhân vật huyền bí và các truyền thuyết dân gian đưa trẻ nhỏ vào Québec (một bang ở Canada) vừa xa lạ vừa có dáng dấp của thế giới cổ tích. Sách mở ra hành trình qua những câu chuyện về lòng dũng cảm, trí thông minh, tình yêu thương. Với những câu chuyện ngắn, cuốn sách phù hợp để cha mẹ đọc cùng con trong những ngày nghỉ hoặc để trẻ tự mình thực hiện một chuyến du hành bằng trí tưởng tượng. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

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77 bài thơ Nôm, 38 bài thơ chữ Hán trong Lưu Hương ký và những nghiên cứu về cuộc đời, di sản của Hồ Xuân Hương được tập hợp trong một ấn phẩm dành cho những người muốn trở lại với thế giới thơ của “Bà chúa thơ Nôm”. Cuốn sách mở ra cơ hội khám phá một Hồ Xuân Hương đa diện với tiếng thơ sắc sảo, tài hoa và đầy bản lĩnh. Đây là lựa chọn cho những ngày nghỉ khi người đọc muốn mở ngẫu nhiên một trang sách, đọc chậm vài bài thơ và dành thời gian thưởng thức một trong những tiếng thơ đặc biệt của văn học Việt Nam. Ảnh: Thái Hà Book.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

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