Những cuốn sách thay đổi cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Obama

“Những cuốn sách hay giúp tôi hiểu thêm về bản thân: Mình là ai? Tin vào điều gì?”, cựu Tổng thống Mỹ Obama nói về những cuốn sách đã đồng hành cùng ông trong suốt cuộc đời.

“Những cuốn sách hay giúp tôi hiểu thêm về bản thân: Mình là ai? Tin vào điều gì? Những cuốn sách xuất hiện trong loạt chương trình này đã đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời”, ông Obama nói.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thảo luận về những cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời ông trong loạt podcast sắp ra mắt vào tháng 9 tới.

Ông Obama sẽ đi sâu vào các tác phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc đời, thông qua loạt podcast mang tên A Great Book With Barack Obama (Cuốn sách tuyệt vời với Barack Obama).

“Những cuốn sách hay giúp tôi hiểu thêm về bản thân: Mình là ai? Tin vào điều gì? 6 cuốn sách xuất hiện trong loạt chương trình này đã đồng hành với tôi trong suốt cuộc đời. Mỗi cuốn sách đều có điều gì đó để dạy chúng ta về trải nghiệm của con người trong cuộc đời”, ông Obama nói về loạt podcast sắp ra mắt.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Obama viết: “Trong thời đại ngày càng ít người có thể ngồi xuống cùng một cuốn sách, điều quan trọng là phải nhớ đến niềm vui và sức mạnh mà việc đọc sách mang lại”.

Dưới đây là 5 tác phẩm sẽ được ông Obama giới thiệu trong loạt podcast.

“The Fire Next Time” - James Baldwin

(Tạm dịch: Lần sau sẽ có hỏa hoạn, xuất bản lần đầu năm 1963)

Tác phẩm gồm hai bài tiểu luận. Bài tiểu luận đầu tiên được viết dưới hình thức một bức thư gửi người cháu trai 14 tuổi của Baldwin, bàn về vai trò trung tâm của vấn đề chủng tộc trong lịch sử nước Mỹ.

Bài tiểu luận thứ hai, đề cập mối quan hệ giữa chủng tộc và tôn giáo, tập trung đặc biệt vào trải nghiệm của tác giả Baldwin khi còn trẻ.

Khi ra mắt, cuốn sách được giới phê bình đón nhận nhiệt tình và được xem là một trong những tác phẩm có ảnh hưởng nhất tại Mỹ về vấn đề chủng tộc trong thập niên 1960.

Đằng sau những vấn đề lớn lao được đề cập trong The Fire Next Time là tình yêu thương. Chỉ có tình yêu thương mới là lời giải cho nhiều vấn đề hóc búa trong xã hội. Tình yêu thương cũng là điều kiện tiên quyết để con người có sự can đảm đối diện với sự thật.

"Song of Solomon" - Toni Morrison

(Xuất bản năm 1977. Bản tiếng Việt ra mắt năm 2024 có tên Bài ca Solomon, Thiên Nga dịch)

Song of Solomon khắc họa gần một thế kỷ lịch sử nước Mỹ thông qua một gia đình. Tác phẩm không xây dựng theo lối văn chương hiện thực mà kết hợp với những câu chuyện giả tưởng, ngụ ngôn.

Mục đích của tác giả Morrison khi xây dựng cách kể chuyện này là để thể hiện khả năng con người có thể vượt thoát khỏi những giới hạn của đời sống.

Nội dung tác phẩm dần tập trung vào Macon Dead, tên thường được gọi là Milkman. Cha của Milkman theo đuổi tiền bạc một cách bất chấp, điều này khiến Milkman phải chịu nhiều rắc rối. Những mối quan hệ dần buộc Milkman phải dấn thân vào thế giới nguy hiểm.

Nhưng điều đó cũng đem lại phần thưởng cho Milkman, đó là sự hiểu biết về thế giới rộng lớn hơn, tự do hơn.

Anh trải qua những biến động khó lường, từ đó, hiểu về nguồn cội, nhận ra những cơ hội. Điều đọng sau cùng về tác phẩm là lòng trắc ẩn, hài hước thâm thúy, sự hiểu biết đầy trí tuệ của tác giả.

“All the Pretty Horses” - Cormac McCarthy

(Tạm dịch: Những con ngựa đẹp, xuất bản lần đầu năm 1992)

Nội dung tác phẩm xoay quanh John Grady Cole, một thiếu niên 16 tuổi. Mùa xuân năm 1950, John Grady rời Texas, cùng một thiếu niên khác, John Grady cưỡi ngựa rong ruổi sang Mexico. Cậu đi mãi cho đến khi bắt gặp một trang trại rộng lớn nằm giữa vùng núi, hai cậu thiếu niên được nhận vào làm cao bồi.

Tài năng của John Grady trong việc thuần hóa và huấn luyện ngựa khiến chủ trang trại, ông Don Hector, rất ấn tượng. Với John Grady, trang trại này là một thiên đường, cậu tìm thấy nàng Eve của mình: Alejandra, con gái Don Hector.

Khi cha và cô của Alejandra phát hiện mối quan hệ này, họ lập mưu để John Grady bị bắt vì tội giết người và trộm ngựa. Biến cố khiến John Grady rơi vào vòng xoáy hỗn loạn và bạo lực.

Văn chương của McCarthy luôn cố ý đặt con người ra ngoài vị trí trung tâm, dù con người nỗ lực bao nhiêu, họ vẫn nhỏ bé và bất lực trước thiên nhiên và thế giới. Đứng trước sự bất lực triền miên, cảm nhận về cái ác nhiều khi chỉ còn là nỗi khó chịu dai dẳng của kiếp người nhỏ bé.

“Gilead” - Marilynne Robinson

(Xuất bản lần đầu năm 2004)

Gilead là tên một thị trấn nhỏ xuất hiện trong tiểu thuyết, nơi mục sư già John Ames sống những ngày cuối đời hồi thập niên 1950.

Ngôn từ trong Gilead rất giản dị, nhằm biểu đạt suy nghĩ của ông Ames trầm lặng. Văn của Robinson giản đơn nhưng đầy triết lý và chất thơ, giản dị nhưng không sơ sài.

Gilead được tạo nên từ những suy tư của một người đàn ông đã dành cả cuộc đời cho nhà thờ. Trên hết, tác phẩm phản ánh quá trình nhân vật Ames kiên nhẫn, bền bỉ với chính mình qua năm tháng. Đức tin của ông Ames chứa đựng cả sự hoài nghi, nhưng sau cùng nó được chuyển hóa thành sự nhân văn, lòng tha thứ, sự chấp nhận.

Không phải sự chấp nhận kiểu cam chịu, mà là sự chấp nhận bản chất con người đầy phức tạp. Sau cùng, công việc của ông Ames không phải là áp đặt giáo lý, mà là thấu hiểu con người.

“Tinker, Tailor, Soldier, Spy” - John le Carré

(Tạm dịch: Thợ hàn, thợ may, lính, gián điệp, xuất bản lần đầu năm 1974)

Trong các tác phẩm của le Carré, ông dựng nên thế giới tình báo đầy những nước cờ và âm mưu khiến người ta khó phân biệt người tốt, kẻ xấu. Tinker, Tailor, Soldier, Spy được xem là tiểu thuyết điệp viên thuộc hàng vĩ đại nhất trong giới văn chương.

Tác phẩm xoay quanh George Smiley, một chỉ huy tình báo bị loại bỏ sau một cuộc cải tổ. Nhưng khi tổ chức phát hiện có điệp viên hai mang, Smiley được gọi trở lại để truy tìm kẻ phản bội.

Ông quay lại thực hiện nhiệm vụ rất bình thản. Smiley quan sát lặng lẽ, kiệm lời, không thể đọc vị. Smiley có vẻ tử tế, có sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người, nhưng ngần đó vẫn không đủ để ông giải quyết mối quan hệ với vợ.

Qua tác phẩm của le Carré, người đọc bước vào thế giới tình báo đầy âm mưu, nơi nhân vật nguy hiểm nhất lại có thể là cộng sự sát sườn. Thế giới điệp viên trong tác phẩm của le Carré như một ẩn dụ về đời sống, về những bí mật và sự đổi thay.