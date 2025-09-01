Sách mới lý giải về thành công của Cách mạng Tháng Tám

Công trình nghiên cứu của GS.TS Phạm Hồng Tung khẳng định Cách mạng Tháng Tám không phải “cơ may” mà là kết quả tất yếu từ quá trình tự lực vươn lên của dân tộc Việt Nam.

"Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: Khi toàn dân tộc quyết 'đem sức ta mà tự giải phóng cho ta'" vừa được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu nhân kỷ niệm 80 năm của sự kiện trọng đại này.

Cuốn sách Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: Khi toàn dân tộc quyết "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" do GS.TS Phạm Hồng Tung biên soạn, vừa được NXB Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 80 năm sự kiện lịch sử trọng đại này.

Tác phẩm là chuyên khảo khoa học đồ sộ, được triển khai trên cơ sở phương pháp sử học hiện đại kết hợp liên ngành. Tác giả phân tích một cách hệ thống bối cảnh Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp - Nhật, sự hình thành lực lượng Việt Minh, thái độ của các nước Đồng minh, diễn biến khi Nhật đảo chính ngày 9/3/1945 và quá trình khởi nghĩa giành chính quyền.

Thông qua nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước, GS.TS Phạm Hồng Tung khẳng định Cách mạng tháng Tám là kết tinh của ý chí dân tộc, trí tuệ lãnh đạo và sức mạnh quần chúng. Ông phản biện quan điểm cho rằng thắng lợi của cuộc cách mạng là "tình cờ" nhờ "khoảng trống quyền lực", cho thấy điều kiện khách quan chỉ tạo thời cơ; điều kiện quyết định vẫn là vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh.

Sách chỉ rõ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 mang tính dân tộc sâu sắc, là đỉnh cao của phong trào đấu tranh giải phóng từ năm 1858. Thắng lợi này cũng khẳng định năng lực hội nhập của Việt Nam với trào lưu tiến bộ của thế giới như chống chủ nghĩa phát xít, xóa bỏ quân chủ chuyên chế và thiết lập nhà nước dân chủ pháp quyền đầu tiên tại châu Á.

Với cách phân tích khoa học, toàn diện và khách quan, công trình không chỉ tái hiện lịch sử mà còn rút ra nhiều giá trị lý luận, thực tiễn về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng độc lập dân tộc gắn với tiến bộ thời đại. Đây là tài liệu quý cho người làm nghiên cứu, giảng dạy và tất cả những ai muốn hiểu sâu hơn về bước ngoặt định hình vận mệnh dân tộc Việt Nam hiện đại.