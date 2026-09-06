Sách hay có trong chương trình Ngữ văn lớp 8

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 8 giới thiệu nhiều tác phẩm văn học đặc sắc đa dạng chủ đề, thể loại, giúp học sinh mở rộng phổ đọc và nâng cao năng lực cảm thụ.

Ảnh: Điệp Chealsea.

Trong sách giáo khoa Ngữ Văn 8, nhiều trích đoạn văn chương xuất sắc được giới thiệu. Để hiểu trọn vẹn ý nghĩa nhân văn và giá trị biểu đạt, học sinh có thể tìm đọc trọn vẹn các tác phẩm này.

Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Nguyễn Huy Tưởng

Tiểu thuyết lịch sử Lá cờ thêu sáu chữ vàng của Nguyễn Huy Tưởng gồm 18 chương. Nhân vật chính trong tác phẩm là thiếu niên Trần Quốc Toản thuộc dòng dõi nhà Trần, mồ côi cha từ sớm.

Khi quân Nguyên lăm le sang cướp nước ta, do chưa đến tuổi trưởng thành, không được cùng vua và các vương hầu dự bàn việc đánh giặc, Trần Quốc Toản đã về xin mẹ được chiêu mộ và huấn luyện binh lính, dựng cờ lớn để sáu chữ "Phá cường địch báo hoàng ân" (Diệt giặc mạnh báo ơn vua), ra trận diệt giặc, lập nhiều chiến công.

Với trích đoạn từ tác phẩm này, học sinh được làm quen với thể loại truyện lịch sử, trong đó tác giả xây dựng bối cảnh, tình tiết, diễn biến câu chuyện và hành động, tâm tư của nhân vật dựa trên những sự kiện lịch sử có thật.

Người học có thể tìm đọc toàn bộ tiểu thuyết để theo dõi trọn vẹn sự phát triển của nhân vật. Ngoài ra, Lá cờ thêu sáu chữ vàng còn được họa sĩ Văn Minh chuyển thể thành truyện tranh màu cùng nhan đề, cũng là một lựa chọn đọc sách thú vị.

Thơ Nguyễn Khuyến

Sách giáo khoa Ngữ văn 8 giới thiệu bài thơ Thu điếu - sáng tác nổi tiếng thuộc chùm thơ mùa thu gồm 3 bài của nhà thơ Nguyễn Khuyến.

Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn bát cú, tinh tế khắc họa màu sắc, âm thanh, chuyển động của sự vật trong mùa thu qua cảm nhận của một người đi câu cá ở ao.

Học sinh có thể tìm đọc tập Thơ Nguyễn Khuyến thuộc tủ sách Văn học trong nhà trường của Nhà xuất bản Kim Đồng để tìm hiểu hai bài thơ còn lại trong chùm thơ này cùng nhiều sáng tác tiêu biểu khác của Nguyễn Khuyến.

Thơ Trần Tế Xương

Qua bài thơ Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu, học sinh được giới thiệu chân dung nhà thơ Trần Tế Xương, vốn nổi tiếng với phong cách thơ đậm chất trữ tình và trào phúng.

Tác phẩm này là cái nhìn xót xa của tác giả trước vận mệnh quốc gia, phản ánh một mảnh ghép trong bức tranh hiện thực của xã hội thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20. Óc quan sát nhạy bén và tinh thần phản biện bộc lộ qua ngòi bút châm biếm nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Học sinh có thể tìm đọc những tác phẩm đặc sắc khác của nhà thơ trong tuyển tập Thơ Trần Tế Xương cũng thuộc tủ sách Văn học trong nhà trường của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Trưởng giả học làm sang - Molière

Sách giáo khoa giới thiệu một số trích đoạn từ vở hài kịch kinh điển Trưởng giả học làm sang của Molière, trong đó nhân vật chính là ông Jourdain, vốn là con một nhà buôn giàu có nhưng kém hiểu biết. Ông tôn sùng và luôn cố học đòi phong cách của giới quý tộc để "làm sang", lại còn mơ mộng yêu đương với một bà hầu tước.

Nhiều người xung quanh lợi dụng tính cách này để moi tiền ông. Người yêu của con gái ông, ban đầu bị ông từ chối, cũng tìm cách giả làm người quyền quý để ông chấp thuận cho mình làm rể.

Đọc toàn bộ vở kịch 5 hồi này, học sinh sẽ có thể quan sát trọn vẹn hơn cách tác giả bố cục câu chuyện và xây dựng nhân vật. Tác phẩm rất phù hợp để đọc theo nhóm, phân vai và hay hơn nữa là tái hiện trên sân khấu.

Mắt sói - Daniel Pennac

Trong tiểu thuyết Mắt sói, Daniel Pennac kể về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một chú sói tên Sói Lam chỉ còn một mắt và cậu bé Phi châu trong vườn bách thú. Chú sói và cậu bé nhìn nhau chằm chằm qua lưới sắt từ ngày này qua ngày khác.

Qua đó, cậu bé thấy lại cuộc sống ở Bắc Cực lạnh giá và cuộc chiến bảo vệ bầy đàn của Sói Lam. Chú sói đã mất đi một mắt trong lúc cố gắng cứu lấy em gái mình.

Đổi lại, qua con mắt của cậu bé, chú sói thấy lại hình ảnh châu Phi và những thăng trầm trong cuộc đời của cậu. Với điểm nhìn kể chuyện độc đáo, tác phẩm ca ngợi tình yêu thương, sự thấu hiểu giữa con người và muôn loài.

Sách giáo khoa giới thiệu một số trích đoạn từ chương 2 và chương 3 của tác phẩm, lần lượt là ký ức của chó sói và cậu bé. Tuy nhiên, do khuyết mất chương đầu tiên nên bài đọc có thể khiến học sinh phần nào cảm thấy bối rối vì không nắm được tổng thể câu chuyện, mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và điểm nhìn kể chuyện.

Khắc phục hạn chế này bằng cách đọc trọn vẹn tác phẩm sẽ giúp người học thấu hiểu hơn thông điệp của tác giả.