Sách hay cho cung Nhân Mã

Nhân Mã là cung hoàng đạo đại diện cho tinh thần tự do và phá bỏ giới hạn. Halloween này, cùng khám phá 4 cuốn sách giúp “xạ thủ” tìm cảm hứng hóa thân cho mùa lễ hội.

Nhân Mã đại diện cho tinh thần phiêu lưu, ham học hỏi như những "chú ngựa hoang". Ảnh: Duitang.

Cuốn sách 365 Ngày Hoàng Đạo - Nhân Mã mô tả cung hoàng đạo này hệt như những người thợ săn luôn trong tình trạng rong ruổi khám phá những chân trời. Họ luôn mang một tinh thần lạc quan và không ngại học hỏi. Tuy vậy, nhiều lúc vì tình yêu với tự do, họ trở thành những người vô tư đến mức vô tâm.

4 cuốn sách với những nhân vật sở hữu nét tính cách tương đồng sẽ là gợi ý để các “chú ngựa non” tìm ra được hình mẫu cho bản thân mùa Halloween này, đồng thời khám phá những góc nhìn mới về thế giới nội tâm của chính mình.

Harry Potter

Tinh thần tự do và khát khao theo đuổi lý tưởng là những điểm khiến vũ trụ phù thủy của J.K. Rowling trở thành lựa chọn thú vị dành cho Nhân Mã.

Bộ truyện gồm 7 phần, mở đầu khi Harry Potter - một cậu bé không biết gì về phép thuật vô tình khám phá ra thân phận phù thuỷ của mình. Từ đó, loạt tình tiết tiết mở ra một thế giới kỳ ảo với vô vàn bí ẩn và thử thách khi các nhân vật chính phải đối đấu với chúa tể hắc ám Voldemort.

Harry Potter là hiện tượng văn hoá đại chúng gắn liền với nhiều thế hệ. Ảnh: Phương Lâm.

Tiểu thuyết đưa người đọc không ngừng dấn thân vào những cuộc phiêu lưu “sống còn”. Cùng Ron Weasley và Hermione Granger, Harry khám phá những bí ẩn tại Hogwarts, bước vào giải đấu Tam Pháp thuật đầy hiểm nguy và dấn thân vào cuộc truy tìm Trường sinh linh giá để ngăn chặn thế lực hắc ám.

Sức hấp dẫn của bộ truyện nằm ở cách tình bạn, lòng dũng cảm và niềm tin vào điều thiện trở thành điểm tựa để các nhân vật đối diện với chông gai mà không chùn bước. Những bài học đến từ các mối quan hệ cũng mở ra suy ngẫm về lý tưởng và cái giá phải trả khi theo đuổi điều mình tin tưởng.

Với Nhân Mã, thế giới của J.K. Rowling là lời mời gọi bước vào những cuộc phiêu lưu vượt khỏi giới hạn quen thuộc, đồng thời là lời nhắc Nhân Mã rằng theo đuổi lý tưởng không đồng nghĩa với việc phải hy sinh mọi kết nối.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

365 Ngày Hoàng Đạo - Nhân Mã mô tả những “chú ngựa” luôn đi kèm tính cách vô tư, lạc quan pha chút hóm hỉnh. Tuy nhiên, khi trưởng thành, những trách nhiệm và khuôn phép đôi khi khiến họ dần đánh mất nét hồn nhiên vốn có.

Trong Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Nguyễn Nhật Ánh đưa độc giả trở về thế giới trẻ thơ của cu Mùi, Hải cò, Tí Sún và Tủn.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ từng được nhận Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2010. Ảnh: Long Huỳnh.

Ngay từ chương đầu, nhân vật Mùi đã mở ra câu chuyện bằng một nhận xét: “Một ngày tôi thấy cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt”. Nhận ra nhịp sống lặp đi lặp lại chỉ toàn đơn điệu, bốn đứa trẻ tự kiến tạo một "vũ trụ" riêng nơi mà trí tưởng tượng được tự do bay nhảy, mặc cho những luật lệ gắt gao của thế giới người lớn.

Hình ảnh những đứa trẻ hồn nhiên, dí dỏm, luôn tìm cách bứt phá khỏi sự an toàn chính là tấm gương phản chiếu tinh thần Nhân Mã. Qua những trò nghịch ngợm của nhóm nhân vật chính, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là một gợi mở về hành trình làm mới những điều bình dị nhất, để cuộc sống thường ngày cũng trở thành một cuộc phiêu lưu đầy sắc màu.

Khi hơi thở hoá thinh không

Theo 365 ngày hoàng đạo - Nhân Mã, những người thuộc cung này thường bị những vấn đề vĩ mô như triết học, tôn giáo và tâm linh hấp dẫn. Họ muốn giải đáp những câu hỏi vượt qua giới hạn hiểu biết thông thường để chạm đến bản chất con người và ý nghĩa tồn tại.

Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi chính là một hành trình chiêm nghiệm như thế. Là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh, Paul từng dành nhiều năm nghiên cứu sự sống và đứng bên ranh giới sinh tử của vô số bệnh nhân. Song, khi căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối bất ngờ ập đến, anh phải trực tiếp đối diện cái chết của mình. Bước từ vị trí người chữa bệnh sang một bệnh nhân đang giành giật từng hơi thở, Paul phải tìm lời giải đáp cho câu hỏi: Điều gì thực sự làm nên một cuộc đời đáng sống khi cái chết đã cận kề?

Cuốn sách là hồi ký của chính tác giả Paul Kalanithi. Ảnh: Omega+, Random House.

Sức hấp dẫn của cuốn hồi ký nằm ở cách Paul đan xen kiến thức y học với những suy tư triết học và trải nghiệm cá nhân. Cái chết của cuốn sách không dừng lại như một khái niệm trừu tượng hay kết luận cô đọng trong những tài liệu học thuật, nó hiện diện qua nỗi đau, những lựa chọn và khát vọng sống của một con người bằng xương bằng thịt.

Với Nhân Mã luôn muốn đi tìm những chân lý lớn lao, cuốn sách gợi mở hành trình khám phá thế giới cũng chính là con đường thấu hiểu bản thân. Đôi khi, lời giải cho những câu hỏi triết học vĩ mô lại bắt đầu từ việc ta biết trân trọng và nhận thức sâu sắc giá trị của từng khoảnh khắc đang sống.

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Trong thế giới của Nhân Mã, cuộc sống không bao giờ có “happy ending” hay “bad ending” mà là hành trình không ngừng khám phá những chân trời mới. Tuy nhiên, giữa vô vàn điều muốn chinh phục, làm thế nào để biến những hoài bão thành hành động thực tế?

Trong Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?, Rosie Nguyễn chia sẻ những suy ngẫm về việc học, làm và trải nghiệm trên hành trình trưởng thành. Cuốn sách khuyến khích người trẻ chủ động trau dồi tri thức, bước ra khỏi vùng an toàn và tự tìm con đường phù hợp với mình. Thay vì chờ đợi đến khi có đủ tự tin hay chuẩn bị thật hoàn hảo, mỗi người cần bắt đầu từ những bước đi nhỏ và học hỏi qua chính trải nghiệm của mình.

Cuốn sách của tác giả Rosie Nguyễn đã đoạt Giải Vàng - Sách được bạn đọc yêu thích bình chọn lần thứ (năm 2018) . Ảnh: Nhã Nam.

Tinh thần này đặc biệt gần gũi với Nhân Mã - cung hoàng đạo luôn hướng về phía trước và không ngừng tìm kiếm những cơ hội mới. Tuy nhiên, hành trình khám phá sẽ khó đi đến đâu nếu chỉ dừng lại ở những ý tưởng. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? như một lời nhắc nhở những “chú ngựa” rằng mỗi trải nghiệm, dù nhỏ bé, đều có thể trở thành bước đệm để tiến gần hơn đến điều mình theo đuổi.