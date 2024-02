Sách điện tử tại Ấn Độ đang có giá gần bằng sách bìa mềm

Theo tờ The Hindu, sách điện tử Kindle của Amazon Ấn Độ từng là một giải pháp giá rẻ. Nhưng giờ đây, khoảng cách giá giữa sách điện tử và sách in đang thu hẹp lại.

Hiện tại, khoảng cách về giá giữa sách điện tử Kindle và sách bìa mềm trên Amazon Ấn Độ khiến người đọc phải gãi đầu thắc mắc liệu sách điện tử có bị định giá quá cao hay sách bìa mềm bị định giá thấp đi.

Với 256,50 rupee (77.000 VND), người dùng có thể tải về cuốn How to Finish Everything You Start của Jan Yager - cuốn sách bán chạy nhất trong danh mục Kindle tại thị trường Ấn Độ. Amazon Ấn Độ cũng nói rằng đây là mức giá đã được giảm 13% so với giá gốc là 294 rupee (88.000 VND).

Trong khi đó, nếu người dùng trả 270 rupee (80.000 VND), họ đã có thể sở hữu ấn bản in được giao tận nhà.

Hay với cuốn sử thi Babel của R.F Kuang và tiểu thuyết One Indian Girl của Chetan Bhagat, sự chênh lệch về giá giữa sách điện tử và sách giấy lần lượt chỉ là 30 rupee (9.000 VND) và 1 rupee (300 VND).

Mức giá của 2 ấn bản tưởng chừng là điều không tưởng. Ảnh: The Hindu.

Trường hợp này nghe có vẻ lạ lùng nhưng đây lại là thực trạng của hầu hết sách tiếng Anh đang được bán tại Ấn Độ. Điều này khác hoàn toàn 5-10 năm trước, khi sách điện tử là một lựa chọn tiết kiệm tiền. Lúc đó, với giá của một cuốn sách bìa mềm, người dùng có thể chọn mua 2 -3 ấn bản điện tử.

Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này?

Chỉ cấp phép chứ không bán sách

Nhiều người mua sách điện tử trên Amazon đều muốn tiết kiệm không gian lưu trữ và tiền bạc. Và trong quá trình đó, họ muốn tạo dựng thư viện số của riêng mình. Tuy nhiên, Kindle lưu ý trong Điều khoản sử dụng rằng “Nội dung trên Kindle được nhà cung cấp nội dung cấp phép chứ không bán cho khách hàng”.

Điều này có nghĩa là người dùng đang trả tiền để truy cập một cuốn sách điện tử thông qua một thiết bị được ủy quyền (chẳng hạn như máy tính bảng Kindle) hoặc phần mềm (chẳng hạn như ứng dụng Kindle trên máy tính xách tay và điện thoại). Trong khi các tài liệu trực tuyến thông thường có thể chia sẻ cho nhau bằng nhiều cách, gửi qua tin nhắn hay qua email, thì sách điện tử Kindle đôi khi rất bất tiện khi chia sẻ vì cần có thông tin đăng nhập của người mua và ghi chú rõ đang gửi qua ứng dụng hay thiết bị Kindle.

Trong trường hợp về cuốn sách ăn khách nhất tại Ấn Độ, dù người mua đã trả 256,50 rupee (77.000 VND) để truy cập tác phẩm, thì nội dung cuốn sách vẫn có thể bị các bên liên quan thay đổi hoặc cập nhật trong tương lai. Trong khi đó, người mua sách in chỉ cần trả thêm 13.50 rupee (khoảng 3.000 VND) là đã trở thành chủ sở hữu của cuốn sách.

Amazon Ấn Độ cũng giới thiệu Kindle Unlimited, một dịch vụ đăng ký hàng tháng với mức giá 169 rupee (khoảng 50.000 VND) để truy cập hơn 2 triệu sách điện tử và truyện tranh trên mọi thiết bị. Tuy nhiên, cũng giống như người đăng ký Netflix hay Amazon Prime Video, người đăng ký Kindle Unlimited không sở hữu hoàn toàn nội dung tác phẩm.

“Là thành viên của Kindle Unlimited, khách hàng có thể đọc sách Kindle từ danh mục được chỉ định với số lần không giới hạn. Đôi khi, chúng tôi có thể thêm hoặc xóa các đầu sách khỏi danh mục và chúng tôi không đảm bảo về tính khả dụng của các đầu sách cụ thể hoặc số lượng đầu sách tối thiểu có sẵn”, điều khoản sử dụng Kindle Unlimited của Amazon lưu ý.

Nguyên nhân của giá sách điện tử tăng cao

Là nhà tư vấn xuất bản và cựu biên tập viên từng làm việc với cả Penguin và HarperCollins Ấn Độ, bà Shreya Punj đã chỉ ra đại dịch Covid-19 có thể là một yếu tố khiến giá sách điện tử tăng cao.

Bà giải thích: “Các nhà xuất bản truyền thống đều đưa sách điện tử lên Amazon để bán và giá cả do họ quyết định. Trong thời kỳ đại dịch, độc giả bắt đầu mua sách điện tử và điều đó dần thay đổi thói quen tiêu dùng. Theo ý kiến của tôi, các nhà xuất bản đã bắt kịp xu hướng này và do đó họ đưa ra giá sách in tương ứng với phiên bản Kindle. Còn nền tảng Kindle vẫn hỗ trợ giảm giá nhưng chúng thường chỉ áp dụng nếu đăng ký dịch vụ Kindle Unlimited.”

Thông qua tài khoản Instagram @‌theeditorrecommends, bà Punj thường chia sẻ kiến thức về sách và ngành xuất bản Ấn Độ với hơn 23.000 người theo dõi bà. Theo bà, khoảng cách về giá là khác nhau với các cuốn sách khác nhau.

“Các phiên bản (sách điện tử và bìa mềm) có giá ngang nhau thường là những tựa sách lớn của nhà xuất bản. Đây là những cuốn sách mà họ kỳ vọng sẽ bán được số lượng lớn. Trong những trường hợp này, quyết định của người đọc dựa trên sở thích về định dạng sách của họ”, bà Punj cho hay.

Vậy độc giả Ấn Độ có thể làm gì nếu cả sách điện tử và sách bìa mềm của Amazon đều trở nên quá đắt đỏ? Bà Punj khuyên độc giả nên đến thư viện hay khám phá các hiệu sách cũ.

Bà Punj nói: “Đối với những độc giả lo lắng về mặt tài chính, sẽ không nên chỉ đưa ra quyết định đọc dựa trên xu hướng hiện tại mà thay vào đó hãy khám phá hàng nghìn cuốn sách thú vị tương tự, nếu không muốn nói là nhiều hơn, từ danh sách cũ của nhà xuất bản. Đừng nên chỉ đọc những cuốn sách xu hướng".