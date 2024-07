Sách bối cảnh Việt Nam được Bill Gates đề xuất đọc lọt top bán chạy

Tháng 5 vừa qua, trên blog cá nhân của mình, Bill Gates cho biết ông đã đọc "The Women" ngay chính trong thời gian ở Đà Nẵng. Cuốn sách lọt top bán chạy nhất nửa đầu năm 2024, theo dữ liệu do Circana Bookscan.

Sách The Women (dưới cùng trong ảnh) là tiểu thuyết duy nhất lọt vào danh sách đọc mùa hè của Bill Gates.

Nhiều năm qua, danh sách bán chạy này vốn do tiểu thuyết kỳ ảo, ly kỳ và lãng mạn thống trị nhưng nửa đầu năm nay, một tiểu thuyết lịch sử đã vượt qua mọi cuốn sách khác, đứng ở vị trí dẫn đầu với 829.115 bản in được bán ra. Con số này gần như bằng tổng doanh số bản in của hai cuốn sách tiếp theo trong danh sách.

Truyện về những nữ y tá quân y

Tác phẩm mới nhất của Kristin Hannah The Women (tạm dịch: Những người phụ nữ) được thai nghén 20 năm trước khi xuất bản. Năm 1965, khi hay tin anh trai mình phải lên đường phục vụ chiến tranh tại Việt Nam, Frances “Frankie” McGrath gia nhập Quân đoàn Y tá và theo anh sang nơi chiến sự.

Non trẻ, thiếu kinh nghiệm như những người được cử đến Việt Nam, Frankie choáng ngợp trước cái hỗn loạn và sức tàn phá của chiến tranh. Ngày ngày cô y tá trẻ đứng giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và phản bội, giữa những mối quan hệ tình bạn, tình yêu rất mong manh trong bối cảnh chiến sự.

Lên đường tưởng như vì "lòng yêu nước" nhưng bị chính quốc gia mình phản bội, Frankie trở về quê nhà sau khi chiến tranh kết thúc với những sang chấn tâm lý nặng nề hằn sâu vào phần đời còn lại.

Như nhiều tác phẩm trước đây của Kristin Hannah, cuốn sách được đánh giá là phơi bày bản chất dã man và vô nghĩa của chiến tranh. Kristin Hannah có nhiều tựa sách bán chạy xuất bản khi vào độ tuổi ngoài ngũ tuần. Điều này giúp bà từng lọt vào danh sách Forbes 50 Over 50 (những người ngoài 50 có sức ảnh hưởng). Vài năm gần đây, bà cũng có cộng đồng fan lớn trên Tiktok.

Một số tác phẩm của Kristin Hannah từng xuất bản tại Việt Nam.

The Women là cuốn tiểu thuyết duy nhất góp mặt trong danh sách sách đọc mùa hè của nhà sáng lập Microsoft, bên cạnh ba cuốn sách phi hư cấu. Bill Gates ca ngợi cuốn sách là "lời tri ân đẹp đẽ dành tặng những cựu chiến binh xứng đáng được trân trọng hơn vì những hy sinh to lớn của họ".

Tác giả BookTok với doanh số khủng

Đứng thứ hai trong danh sách bán chạy này là House of Flame and Shadow (tạm dịch: Ngôi nhà rực lửa và bóng đêm) - cuốn thứ ba trong loạt truyện giả tưởng Crescent City (tạm dịch: Thành phố trăng lưỡi liềm) của Sarah J. Maas với 536.346 bản in. Funny Story (tạm dịch: Truyện hài), tiểu thuyết lãng mạn của Emily Henry, bán được 300.289 bản, xếp thứ ba.

Các cái tên còn lại trong danh sách là The Teacher (tạm dịch: Người thầy, tiểu thuyết kinh dị của tác giả ăn khách Freida McFadden), và Bride (tạm dịch: Cô dâu, tiểu thuyết lãng mạn siêu nhiên của Ali Hazelwood), Just For the Summer (tạm dịch: Chỉ hè này thôi, Abby Jimenez), First Lie Wins (tạm dịch: Gian trá trước thì ăn, Ashley Elston), The Anxious Generation (tạm dịch: Thế hệ âu lo, Jonathan Haidt), The Demon of Unrest (tạm dịch: Con quỷ náo loạn, Erik Larson), You Like It Darker (tạm dịch: Còn tăm tối hơn, Stephen King) với doanh số sách in dao động từ 300 nghìn đến 154 nghìn.

Doanh số trong danh sách này tính từ ngày 31/12/2023 đến ngày 8/6. Theo Circana BookScan, tổng doanh số bán sách nửa đầu năm nay tại Mỹ đạt 300 triệu bản, giảm 1,9 triệu bản so với cùng kỳ năm ngoái. 1.6% doanh số này là sách của tác giả Maas.

Chỉ có hai sách phi hư cấu (The Anxious Generation và The Demon of Unrest) góp mặt trong top 10 sách bán chạy trên đây. Theo Publishers Weekly, tổng doanh số bán sách phi hư cấu giảm 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 8 cuốn sách hư cấu còn lại trong danh sách góp phần vào mức tăng 3,6% trong doanh số bán sách hư cấu dành cho người lớn trong quý đầu tiên của năm 2024.

Ba trong số các tác giả có tác phẩm góp mặt trong danh sách bán chạy trên đây cũng là tác giả ăn khách trên BookTok năm 2024. Tổng cộng, Sarah J. Maas, Emily Henry và Freida McFadden đã bán được 7,2 triệu cuốn sách trong nửa đầu năm 2024 (bao gồm cả tác phẩm mới phát hành và phát hành trước năm 2024).