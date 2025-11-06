Sắc vóc tân Hoa hậu Trái Đất cao 1,78 m

Chung kết Miss Earth 2025 (Hoa hậu Trái Đất) khép lại với chiến thắng của Natálie Puškinová - đại diện Cộng hòa Czech. Vị trí còn lại lần lượt là đại diện Iceland (Á hậu 1), Việt Nam (Á hậu 2) và Thái Lan (Á hậu 3). Kết quả không gây nhiều tranh luận trên các diễn đàn. Ảnh: Missosology.
|Natálie Puškinová sinh năm 2004, cao 1,78 m và sở hữu thân hình nóng bỏng. Hiện, người đẹp học ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles và là một thợ lặn được cấp chứng chỉ. Tại Miss Earth 2025, người đẹp chia sẻ rằng cô mất ba mẹ ở năm 16 tuổi, khó khăn này đã khiến cô định hình được bản thân ở hiện tại. Đến với cuộc thi, Puškinová mong muốn sử dụng tiếng nói của mình để lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ môi trường đến thế hệ trẻ.
Suốt hành trình thi, đại diện Cộng hòa Czech được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá thuộc nhóm ứng viên nổi bật về ngoại hình, thái độ lẫn dự án môi trường. Tân hoa hậu đang phát triển dự án “From Plate to Planet”, nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm và “Mini Academy” – chương trình thuộc Đoàn Đoàn kết EU do thanh thiếu niên lãnh đạo, cung cấp các hội thảo hướng tới lối sống bền vững.
Về ngoại hình, Natálie Puškinová được nhận xét có nhiều nét tương đồng với hai hoa hậu tiền nhiệm là Drita Ziri (Miss Earth 2023) và Jessica Lane (Miss Earth 2025). Điều này khiến người hâm mộ bàn tán rằng cuộc thi thiếu đa dạng trong tiêu chí chọn người chiến thắng.
Ở phần thi ứng xử của top 8 và top 4, Natálie Puškinová thể hiện tốt khả năng ngoại ngữ và phong thái điềm tĩnh trên sân khấu. Người đẹp xử lý trôi chảy bằng tiếng Anh khi nhận được câu hỏi cuối cùng: "Bạn có đồng ý nên ưu tiên chống đói nghèo hơn biến đổi khí hậu không?".
"Tôi không đến đây để chỉ trích hay chọn lựa giữa các vấn đề, dù là môi trường hay các vấn đề xã hội. Tôi tin rằng, dù ở nửa bên kia của thế giới, chúng ta vẫn cùng đối mặt với biến đổi khí hậu, và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nếu đoàn kết, chúng ta có thể ngăn chặn cả nạn đói lẫn các vấn đề môi trường", tân hoa hậu nói.
|Natálie Puškinová là người Cộng hòa Czech thứ hai chinh phục thành công vương miện Miss Earth, sau Tereza Fajksová. Nói về cuộc thi, Miss Earth những năm gần đây dần mất sức hút khi khâu tổ chức bị đánh giá hời hợt, thiếu chuyên nghiệp và sân khấu không có điểm nhấn. Dù mang thông điệp về môi trường, cuộc thi vẫn chưa đầu tư về hình ảnh, truyền thông hay trải nghiệm cho thí sinh. So với các đấu trường nhan sắc lớn khác, Miss Earth ngày càng mờ nhạt, không giữ được vị thế vốn có.
