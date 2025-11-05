Mỹ Anh đoạt Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất

Mỹ nhân Cộng hòa Czech được trao vương miện Hoa hậu Trái Đất, trong khi Trịnh Mỹ Anh đạt vị trí á hậu 2.

Tối 5/11, chung kết Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) lần thứ 25 được tổ chức ở Parañaque, Philippines. 87 thí sinh xuất hiện trên sân khấu với màn đồng diễn cùng trang phục lấp lánh. Theo format hàng năm, MC lần lượt gọi tên thí sinh lọt top 20, top 12, top 8 và top 4.

Sau khi thí sinh trình diễn dạ hội và ứng xử, top 4 chung cuộc lộ diện gồm Cộng hòa Czech, Iceland, Thái Lan và Việt Nam.

Đại diện Cộng hòa Czech là Natálie Puškinová được gọi tên ở vị trí cao nhất sau khi trả lời trôi chảy câu hỏi liên quan về hai vấn đề nghèo đói và biến đổi khí hậu.

Tân Hoa hậu Trái Đất là Natálie Puškinová, 21 tuổi và đang là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng.

Natálie Puškinová (21 tuổi) là sinh viên ngành Marketing và Quan hệ công chúng tại Đại học Charles, Prague, đồng thời là thợ lặn được cấp chứng chỉ.

Về phía người đẹp Việt, Trịnh Mỹ Anh từ đầu được nhận định có thể tiến sâu ở chung kết nhờ khả năng giao tiếp tự nhiên, tinh thần thân thiện và thái độ hợp tác với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Cuối cùng, cô đạt danh hiệu Á hậu 2.

Mỹ Anh đạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Trái Đất 2025.

Miss Earth 2025 diễn ra từ cuối tháng 10. Các thí sinh tham gia chuỗi hoạt động quảng bá du lịch sinh thái và di sản của Philippines. Dù vậy, mùa giải năm nay tiếp tục đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều về khâu sản xuất thiếu chuyên nghiệp.

Trong quá khứ, Miss Earth thường xuyên vướng tranh cãi quanh vấn đề thiên vị, cách chấm điểm thiếu thuyết phục và cơ sở vật chất tổ chức hạn chế so với quy mô quốc tế. Giới chuyên môn cho rằng cuộc thi đang dần mất sức hút, khó cạnh tranh với Miss Universe hay Miss Grand.