Sắc bén trong phản biện, hiệu quả trong giám sát

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, chiều 11/5, tại Trung tâm thảo luận số 2, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung của Đại hội, trong đó tập trung kiến nghị giải pháp nâng cao chất lượng công tác lắng nghe nhân dân nói, giám sát và phản biện xã hội.

Chủ trì Trung tâm thảo luận số 2 có ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Với chủ đề "MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tăng cường lắng nghe nhân dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân", các đại biểu tại Trung tâm thảo luận số 2 đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung của Đại hội.

Đa dạng hóa hình thức lắng nghe nhân dân nói

Chia sẻ kinh nghiệm về tăng cường lắng nghe dân nói, làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, ông Phạm Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nghiêm túc triển khai việc lắng nghe nhân dân nói, giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân và cũng đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã lựa chọn nội dung giám sát đúng vấn đề mà nhân dân quan tâm, phù hợp nhiệm vụ chính trị của địa phương như việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết ùn tắc giao thông, công tác cải cách hành chính, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội...

Qua giám sát phát hiện được những vấn đề tồn tại, hạn chế và kiến nghị ngay tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, để nâng cao hiệu quả việc lắng nghe nhân dân, thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, cấp ủy Đảng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; quán triệt sâu sắc và thực hành dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

"MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức lắng nghe nhân dân nói theo hướng chủ động, gần dân, sát dân.

Cần tăng cường ứng dụng công nghệ số phù hợp từng địa bàn, nhóm đối tượng, dân tộc, tôn giáo; coi đây là việc làm thường xuyên và là cơ sở để thực hiện vai trò đại diện của mình", ông Phạm Anh Tuấn kiến nghị.

Cần có sáng kiến xây dựng luật riêng về giám sát, phản biện xã hội

Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam cho rằng, Báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI cần làm rõ hơn tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó nhấn mạnh đến việc tiến hành công tác dân vận khéo để làm tốt công tác Mặt trận.

Báo cáo chính trị cũng cần làm rõ về quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam cả về trước mắt và lâu dài, chứ không chỉ có trước mắt; trách nhiệm của các tổ chức thành viên, nhất là các tổ chức chính trị - xã hội, phải làm sâu sắc hơn về tổ chức và hoạt động của các tổ chức này.

"MTTQ Việt Nam cần có sáng kiến pháp luật để đề nghị Quốc hội xây dựng luật riêng về giám sát và phản biện xã hội", ông Vũ Trọng Kim kiến nghị.

Theo ông Vũ Trọng Kim, hiện nay, MTTQ Việt Nam đang nỗ lực phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc. Từ cách làm này, Mặt trận cũng cần có những mô hình hay về giám sát và phản biện xã hội.

"Tại những khu dân cư kiểu mẫu về tự quản, nếu nhân dân được làm theo, được nói lên ý dân, đúng theo tinh thần của Luật trưng cầu ý dân và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, chúng ta sẽ thấy ở nơi đó dân chủ xã hội chủ nghĩa sẽ đi trước ở địa bàn dân cư", ông Vũ Trọng Kim cho hay.

Lắng nghe chọn lọc, phản hồi trách nhiệm

PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM) cho rằng, để Mặt trận thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và bảo vệ quyền lợi của nhân dân, nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất chính là thông tin từ hơi thở của cuộc sống.

Muốn lắng nghe được tiếng nói của người dân, MTTQ Việt Nam cần đa dạng hóa kênh tiếp cận thông tin trong kỷ nguyên số, triển khai đồng bộ cả ba kênh: Kênh truyền thống, kênh mạng xã hội và kênh chuyên gia.

Để dòng chảy thông tin không bị tắc nghẽn, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng kiến nghị, ở Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam nên gửi bản thông tin tổng hợp dư luận xã hội định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng qua email hoặc ứng dụng nội bộ cho các Ủy viên, trong đó cần tóm lược các vấn đề nóng mà nhân dân đang quan tâm để các Ủy viên có định hướng thảo luận.

Về phía các Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, mỗi người cần phát huy trách nhiệm trước nhân dân để phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của họ. Muốn vậy, trước hết cần một "trái tim nóng".

Nếu đại biểu không thực sự vì dân, chăm lo cho người dân thì sẽ bỏ qua tất cả những phản ánh từ nhỏ đến lớn. Cần lấy việc phản ánh thông tin định kỳ này làm tiêu chí đánh giá sự hoàn thành nhiệm vụ của các Ủy viên.

"Việc lắng nghe nhân dân không chỉ là ngồi nghe, mà là nghe có chọn lọc, nghe có thấu hiểu và có phản hồi trách nhiệm. Chỉ khi Mặt trận làm chủ được nguồn thông tin và đảm bảo tính xác thực, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận mới thực sự sắc bén và hiệu quả", PGS.TS Nguyễn Kim Hồng nói.

Đồng tình với quan điểm này, ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, qua các kỳ Đại hội, giám sát và phản biện xã hội luôn được xác định là nhiệm vụ hết sức là quan trọng của MTTQ Việt Nam. Thế nhưng, làm thế nào để cho các cấp chính quyền lắng nghe được những kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội mới là điều quan trọng, nhất là trong lĩnh vực về kinh tế tư nhân.

Ông Nguyễn Văn Đệ cho rằng, cần nâng cao nhận thức của các cán bộ tại cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với ý nghĩa và tầm quan trọng của giám sát và phản biện xã hội, làm sao để các cấp chính quyền lắng nghe, thấu hiểu ý kiến của doanh nghiệp và nhân dân.

Thấu hiểu, đồng hành cùng người lao động

Bà Đỗ Thị Hiền - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong bối cảnh hiện nay, việc lắng nghe công nhân, người lao động và làm tốt cái vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động có ý nghĩa quan trọng.

Theo bà Đỗ Thị Hiền, hiện nay, công nhân, lao động là người tạo ra của cải vật chất cho sự phát triển của một quốc gia, nhưng họ cũng là đối tượng yếu thế. Thực tế này đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải hết sức lắng nghe, thấu hiểu và luôn đứng bên cạnh người lao động. Để làm tốt điều này, xã hội và doanh nghiệp cần xác định người lao động là "tài sản quý giá của quốc gia" vì họ là đối tượng chính đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

"Việc chăm lo cho người lao động không chỉ riêng của tổ chức Công đoàn mà cần sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương thông qua các chế độ chính sách về phúc lợi và đời sống tinh thần", bà Đỗ Thị Hiền đề xuất và bày tỏ sự kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa vì nhân dân, vì đoàn viên và sự phát triển lớn mạnh của MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết tại Trung tâm thảo luận số 2, ông Lương Quốc Đoàn - Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, sẽ nghiêm túc tập hợp đầy đủ báo cáo với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, tập trung nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện nội dung văn kiện Đại hội, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.