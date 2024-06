Rước thêm bệnh vào người nếu ăn thịt gà kiểu này

Cách nhận biết thịt gà còn tươi: Thịt gà có màu hồng nhạt, trắng xanh nhạt, sờ thấy hơi trơn

Thịt gà có màu vàng, sáng bóng, thớ thịt nhão

Thịt gà có màu trắng và xám, dính và nhão, mềm Theo Eat This, Not That, thông thường, khi thịt gà sống còn tươi và an toàn để ăn, nó sẽ có màu hồng nhạt, trắng xanh nhạt hoặc thậm chí là màu vàng với màu mỡ trắng sáng. Miếng thịt tươi sẽ sáng bóng, sờ vào thấy ẩm, thậm chí hơi trơn. Tuy nhiên, nếu thịt gà sống có mỡ vàng lốm đốm hoặc có màu xanh lục và xám, miếng thịt có cảm giác nhầy nhụa, dính và nhão, bạn nên vứt nó càng sớm càng tốt.