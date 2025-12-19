Rủi ro khi ‘cầm SIM’ và chuyện của người trong cuộc

Hiện có nhiều cửa hàng cầm đồ nhận “cầm SIM”, nhưng thực chất đây là hình thức vay tiền bằng cách chuyển quyền sở hữu SIM số đẹp cho chủ cửa hàng.

Dù được quảng cáo là nhanh gọn, nhận tiền trong vài phút, việc “cầm SIM” lại tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, pháp lý và an toàn tài khoản cá nhân.

Câu chuyện của anh Quang (37 tuổi, nhân viên kinh doanh của công ty môi giới bất động sản tại Bình Tân, TP.HCM) là điển hình cho hệ lụy khi mang SIM đi cầm. Theo đó, anh Quang sở hữu số điện thoại tứ quý 8888 đã dùng hơn 10 năm và liên kết toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Gmail, Facebook, Zalo… Mới đây, do công ty chậm trả tiền hoa hồng nhưng lại cần gấp 15 triệu đồng để xoay sở, anh tìm đến tiệm cầm đồ gần khu trọ và được tư vấn cầm SIM với thủ tục đơn giản. Theo đó, chỉ cần anh chuyển quyền sở hữu SIM thì được giải ngân tiền trong 20 phút.

Nghĩ rằng vẫn có thể giữ SIM để dùng bình thường, anh đồng ý ngay. Anh cùng chủ cửa hàng đến phòng giao dịch của nhà mạng để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu SIM. Sau đó, anh Quang nhận đủ số tiền như thoả thuận. Mọi việc tưởng êm xuôi, cho đến khi anh trễ hạn thanh toán khoảng một tuần.

Việc “cầm SIM” tiềm ẩn rủi ro về bảo mật và pháp lý.

Họ bắt đầu liên tục gọi điện, nhắn tin. Không chỉ vậy, dựa vào danh bạ và dữ liệu liên quan đến số điện thoại, họ tìm đến đồng nghiệp, khách hàng và người thân của anh để nhắc nợ. Nghiêm trọng hơn, tài khoản Facebook bị đăng xuất, ví điện tử, tài khoản ngân hàng bị gửi yêu cầu đổi mật khẩu, email nhận thông báo truy cập bất thường. Lo lắng, anh quay lại tiệm cầm đồ và được trả lời rằng SIM thuộc quyền sở hữu của họ. “Anh trễ hạn thì chúng tôi có quyền kiểm soát SIM, khoá bất cứ lúc nào”, chủ cửa hàng nói.

Cuối cùng, anh buộc phải tất toán trước hạn với số tiền lên đến gần 22 triệu đồng gồm lãi, phí chậm trả và khoản phí “xử lý SIM”. Sau nửa ngày làm thủ tục, anh mới lấy lại quyền sở hữu số điện thoại nhưng nhiều thông tin cá nhân đã bị thay đổi. Anh mất gần một tuần để khôi phục dần các tài khoản trực tuyến.

Điều đáng nói là hình thức "cầm SIM" không được tổ chức tài chính hợp pháp chấp nhận. Các ngân hàng chưa từng cung cấp sản phẩm vay bằng SIM điện thoại vì tài sản này không đảm bảo tính sở hữu - khai thác theo đúng quy định pháp luật. Các công ty tài chính tiêu dùng cũng đang hạn chế việc cho vay loại hình này và dự kiến dừng hoàn toàn trong thời gian tới.

Hiện nay, chỉ còn một số cửa hàng cầm đồ nhỏ lẻ, hoạt động tự phát, vẫn nhận “cầm SIM”. Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm này, xu hướng đang thu hẹp do người vay nhận diện rủi ro và thị trường được quản lý chặt hơn. Lãi suất “cầm SIM” thường rất cao, có thể 2.000-3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương gần 109-165%/năm. Nhiều nơi đẩy giá chuộc SIM lên gấp đôi, thậm chí gấp 3, nếu người vay trễ hạn. Đây là mức lãi không thể xuất hiện ở bất kỳ tổ chức tài chính được cấp phép nào.

Nhưng rủi ro lớn nhất, lại đến từ việc chuyển quyền sở hữu SIM. Khi SIM “sang tên”, người vay mất quyền kiểm soát đối với tất cả tài khoản liên kết số điện thoại, như ngân hàng, mạng xã hội, email, ứng dụng công việc… Việc mã OTP bị đánh cắp cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong nhiều trường hợp, người vay còn bị khoá SIM, yêu cầu nộp tiền gấp hoặc bị dùng thông tin để gây áp lực.

Câu chuyện của anh Quang là lời cảnh báo cho ai đang cân nhắc "cầm SIM". Đằng sau khoản tiền nhanh chóng là nguy cơ mất dữ liệu cá nhân, bị xâm nhập tài khoản hoặc chịu áp lực đòi nợ vượt mức. Thay vào đó, người cần tiền gấp có thể tìm kiếm giải pháp vay cầm cố an toàn hơn như cầm đăng ký xe máy, ôtô tại đơn vị được cấp phép. Những khoản vay này có hạn mức cao, thủ tục minh bạch và an toàn với tài sản cá nhân.

Trong nền kinh tế số, số điện thoại không chỉ là phương tiện liên lạc, mà còn là danh tính điện tử của mỗi người. Mất SIM đôi khi còn nguy hiểm hơn mất tài sản hữu hình. Vì vậy, việc lựa chọn đúng kênh vay không chỉ giúp giải quyết khó khăn tài chính, mà còn bảo vệ an toàn cho chính mình trong dài hạn.