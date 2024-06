Rudiger trút giận lên Havertz

Phút 45+2 trên sân Stuttgart Arena, Dominik Szoboszlai của Hungary treo bóng vào vòng cấm của tuyển Đức từ cánh trái. Willi Orban đánh đầu vào góc xa khung thành, nhưng Manuel Neuer cản phá xuất sắc.

Sau đó, Rolland Sallai lao vào dứt điểm bồi làm tung lưới “Die Mannschaft”. Tuy nhiên, trọng tài biên và VAR xác định Sallai việt vị. Tình huống này khiến không ít CĐV chủ nhà thót tim.

Kết thúc hiệp 1, Rudiger lập tức túm lấy Havertz và chỉ về phía khung thành của đội nhà. Trung vệ 31 tuổi muốn đồng đội thấy được lỗi sai khi lùi quá sâu, khiến đội nhà suýt nhận bàn thua.

Đồng thời, ngôi sao của Real Madrid cũng phàn nàn với một thành viên khác của BHL về tình huống trên. Anh muốn các đồng đội phải phòng ngự chắn chắn hơn trước các pha tấn công của đối thủ.

Chiến thắng 2-0 trước Hungary giúp “Die Mannschaft” giành vé đầu tiên vào vòng knock-out sớm 1 vòng đấu. Thầy trò HLV Nagelsmann sẽ có cuộc chạm trán với Thụy Sỹ ở lượt trận cuối cùng vòng bảng vào rạng sáng 24/6 (giờ Hà Nội).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.