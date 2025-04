Rudiger trả giá đắt cho sự bốc đồng

Nếu Ủy ban Kỷ luật đưa ra phán quyết ở mức cao nhất, mùa giải của ngôi sao người Đức gần như chắc chắn sẽ khép lại sớm, đẩy hàng thủ vốn đã sứt mẻ của "Los Blancos" vào tình thế báo động.

Sau thất bại 2-3 trước Barcelona tại La Cartuja, ban lãnh đạo Real Madrid đang "ngồi trên đống lửa" chờ đợi báo cáo chi tiết từ trọng tài Ricardo De Burgos Bengoetxea về hành động khó kiểm soát của Rüdiger. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về quyết định cuối cùng từ Ủy ban Kỷ luật, dự kiến được công bố trong tuần này.

Trong bối cảnh hàng phòng ngự của Real Madrid vốn đã không có được sự ổn định cao nhất, viễn cảnh mất đi Rudiger, một trong những trụ cột không thể thay thế, chẳng khác nào một đòn "giáng trời" vào tham vọng của HLV Carlo Ancelotti. Nếu trung vệ thép người Đức phải nhận án treo giò dài hạn, Ancelotti gần như chắc chắn phải kéo tiền vệ phòng ngự Aurelien Tchouameni xuống trám vào vị trí trung vệ.

Điều này không chỉ gây xáo trộn ở hàng thủ mà còn tạo ra lỗ hổng lớn ở tuyến giữa, nơi vốn đã chịu tổn thất nặng nề với chấn thương của Eduardo Camavinga và tình trạng thể lực chưa đảm bảo của Dani Ceballos.

Theo những thông tin rò rỉ từ báo cáo của trọng tài, Rudiger bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối hiệp phụ thứ hai (phút 120) vì hành vi ném một vật thể từ khu vực kỹ thuật về phía tổ trọng tài. Dù may mắn không trúng đích, hành động này vẫn bị xem là nghiêm trọng.

Thêm vào đó, thái độ hung hăng của Rudiger sau đó, buộc các thành viên ban huấn luyện phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình, càng khiến án phạt có nguy cơ tăng nặng.

Với những hành vi phi thể thao này, Rudiger đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc, từ 4 đến 12 trận đấu theo Điều 101 của Bộ luật Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, điều khoản liên quan đến "hành vi bạo lực nhẹ đối với trọng tài". Nếu Ủy ban Kỷ luật quyết định áp dụng mức phạt cao nhất, đồng nghĩa với việc mùa giải La Liga 2024/2025 của cựu trung vệ Chelsea sẽ kết thúc ngay lập tức, một tổn thất không thể bù đắp cho Real Madrid trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Ngay sau khi sự cố đáng tiếc xảy ra, Rudiger nhanh chóng đăng tải lời xin lỗi công khai trên các trang mạng xã hội cá nhân. Anh viết: "Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho hành động của tôi tối qua. Tôi thực sự xin lỗi mọi người. Sau 111 phút thi đấu căng thẳng, tôi đã không thể giúp đội bóng nhiều hơn và trước khi trận đấu kết thúc, tôi đã mắc một sai lầm đáng trách. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các trọng tài".

Thái độ nhận lỗi một cách nhanh chóng và chân thành của Rudiger có thể sẽ được Ủy ban Kỷ luật xem xét như một yếu tố giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của hành vi, khả năng anh vắng mặt trong trận "Siêu kinh điển" tại La Liga sắp tới gần như là điều không thể tránh khỏi.

Trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha gần đây, chưa từng ghi nhận trường hợp cầu thủ nào ném vật thể về phía trọng tài từ khu vực kỹ thuật. Sự việc gần nhất có thể mang ra so sánh là tình huống của Arda Turan vào năm 2015, khi anh ném giày trong trận đấu giữa Atletico Madrid và Barcelona. Tuy nhiên, Turan chỉ phải nhận thẻ vàng do trọng tài xác định hành vi đó không trực tiếp nhắm vào người điều khiển trận đấu.

Trường hợp của Ángel Correa ở mùa giải này, khi tiền đạo của Atlético Madrid bị cấm thi đấu 5 trận vì xúc phạm trọng tài, cũng được nhắc đến như một tiền lệ xấu có thể ảnh hưởng bất lợi đến Rudiger. Nhiều khả năng, trung vệ người Đức sẽ phải nhận thêm án phạt vì hành vi thiếu kiềm chế sau khi đã bị truất quyền thi đấu.

Ngoài trường hợp nghiêm trọng của Rudiger, Real Madrid cũng đang chờ đợi phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật về án phạt dành cho hai cầu thủ khác là Jude Bellingham và Lucas Vazquez, những người cũng phải nhận thẻ đỏ trong trận chung kết vừa qua.

Bellingham bị cáo buộc có "thái độ hung hăng" khi tiến đến tranh cãi với trọng tài sau một tình huống thổi phạt. Hiện cựu sao Borussia Dortmund có nguy cơ phải nhận án treo giò từ 2 đến 3 trận - theo Điều 124 về hành vi thiếu tôn trọng trọng tài.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, án phạt này dự kiến được áp dụng ở các trận đấu thuộc Copa del Rey mùa giải tới, thay vì ảnh hưởng đến lịch thi đấu tại La Liga.

Trong khi đó, Vazquez bị truất quyền thi đấu vì "phản đối quyết định của trọng tài và tiến vào sân vài mét" khi trận đấu đã kết thúc. Với lỗi vi phạm được đánh giá là nhẹ hơn, hậu vệ cánh người Tây Ban Nha có khả năng chỉ bị cấm thi đấu 1-2 trận.

Với mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng, cả Bellingham và Vazquez nhiều khả năng không ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu của Real Madrid tại La Liga trong giai đoạn còn lại của mùa giải, giúp HLV Ancelotti phần nào bớt đi nỗi lo về lực lượng, dù cơn "bão" án phạt mang tên Rüdiger vẫn đang lơ lửng trên đầu đội bóng Hoàng giaTây Ban Nha.

