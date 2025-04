Trang báo Pháp gọi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là "một đứa trẻ bốc đồng, không chịu được thất bại" và cảnh báo về cuộc khủng hoảng toàn diện đang âm ỉ bên trong CLB.

Nhà báo Antoine Simonneau - chuyên theo dõi Real Madrid - vạch ra một bức tranh ảm đạm về đội bóng áo trắng. Trong bài phân tích, ông cáo buộc Real Madrid cư xử như thể mình đứng trên mọi quy tắc, phản bội lại những giá trị về sự tôn trọng và tinh thần thể thao mà CLB từng tự hào gìn giữ.

"Họ hành động như một đứa trẻ bốc đồng, không chịu nổi thất bại", Simonneau nhấn mạnh.

Theo cây bút kỳ cựu này, sự sụp đổ về hình ảnh của Real Madrid không chỉ được thể hiện qua kết quả thi đấu mà còn nằm ở thái độ và cách ứng xử. Việc Lucas Vázquez, Jude Bellingham và Antonio Rüdiger lần lượt bị truất quyền thi đấu trong trận chung kết được xem là đỉnh điểm của sự bất mãn, thất vọng và bất lực đã đeo bám đội bóng trong suốt mùa giải.

Không chỉ những hành động trên sân cỏ, hàng loạt vụ việc ngoài sân cũng làm hình ảnh Real Madrid trở nên xấu xí trong mắt công chúng. Từ những lời phàn nàn dữ dội về công tác trọng tài trước trận, đến các vụ va chạm và phản ứng thái quá trong suốt trận đấu - bao gồm cả hành động nổi nóng với trọng tài của Rüdiger - tất cả đã góp phần vẽ nên một bức tranh đáng báo động về tình trạng hiện tại của CLB.

Real Madrid giờ đây không chỉ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt nặng dành cho nhiều trụ cột, mà còn phải đối diện với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả về chuyên môn lẫn uy tín tổ chức.

Mùa giải 2024/25 được đánh dấu bởi những bất ổn kéo dài và tâm lý thất vọng bao trùm. Đó không còn đơn thuần là chuyện thắng thua, mà là dấu hiệu cho thấy sự xuống cấp cả về thể chất lẫn tinh thần bên trong Real Madrid.

Antoine Simonneau cảnh báo rằng nếu CLB không tiến hành một cuộc tự phê bình sâu sắc và cải tổ triệt để, Real Madrid sẽ còn trượt dài, ngày càng xa rời hình ảnh của một đế chế từng thống trị bóng đá châu Âu.

"Nếu chỉ chăm chăm vá víu những thất bại ngắn hạn mà không nhìn nhận khủng hoảng toàn diện, Real Madrid sẽ tự đánh mất chính mình", ông kết luận.

Trong bối cảnh đó, những thay đổi lớn về nhân sự, ban huấn luyện và cách vận hành nội bộ gần như là điều không thể tránh khỏi nếu “Los Blancos” còn muốn tìm lại ánh hào quang lịch sử đã từng làm cả thế giới phải ngả mũ thán phục.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.