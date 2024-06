Rudiger quá hay

Trung vệ 31 tuổi có màn trình diễn xuất sắc tại vòng 16 đội EURO 2024. Theo số liệu của ESPN, chỉ số tắc bóng, tranh chấp bóng sệt lẫn bổng của cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid đều có tỷ lệ thành công đạt 100%.

Sự chắc chắn của cựu sao Chelsea giúp “Die Mannschaft” đứng vững trước những đợt lên bóng của Đan Mạch và kết thúc trận đấu mà không để thủng lưới. Rudiger cũng nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận” trong chiến thắng giúp tuyển Đức lọt vào vòng tứ kết.

Không chỉ thể hiện những kỹ năng phòng ngự xuất chúng, cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid còn cho thấy tinh thần thi đấu mạnh mẽ và sự quyết tâm.

Ví dụ tiêu biểu diễn ra ở phút 90+4, sau pha can thiệp lăn xả ngăn chặn cú dứt điểm của Jannik Vestergaard trong vòng cấm tuyển Đức, Rudiger ngã ra sân, nhưng vẫn ăn mừng như vừa ghi được một bàn thắng.

Tuyển Đức giành chiến thắng 2-0 trước “Những chú lính chì” có lối chơi khó chịu, đặc biệt trong hiệp 1 khi chưa có bàn thắng nào được ghi. Đó là còn chưa kể đến thời tiết không thuận lợi với mưa lớn khiến trận đấu bị hoãn lại và mặt sân trơn trượt.

Song, theo Rudiger, tuyển Đức đã có thể giành thắng lợi với tỷ số đậm hơn nếu những cầu thủ trên hàng công “lạnh lùng” hơn trước khung thành. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu hôm 30/6, cầu thủ 31 tuổi tiếc nuối: “Lẽ ra chúng tôi phải kết thúc trận đấu sớm hơn. Đội bóng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn”.

Sau bàn thắng trên chấm penalty ở phút 53, Kai Havertz có thêm nhiều cơ hội rõ rệt để gia tăng cách biệt cho “Die Mannschaft”. Không dưới 2 lần, chân sút Arsenal thoát xuống trong thế đối mặt thủ thành Kasper Schmeichel nhưng thất bại vì dứt điểm quá “hiền”.

Chiến thắng 2-0 cũng đồng nghĩa với tấm vé vào vòng tứ kết cho tuyển Đức. Ở đó, đối thủ của đoàn quân HLV Julian Nagelsmann sẽ là đội thắng trong cuộc đối đầu giữa tuyển Tây Ban Nha và Georgia rạng sáng 1/7.

