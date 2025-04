Rudiger nghỉ hết mùa

Thông tin này được câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận hôm 29/4, đồng thời tiết lộ thời gian dự kiến để cầu thủ người Đức bình phục hoàn toàn là từ sáu đến tám tuần.

Điều này đồng nghĩa với việc Rüdiger, 32 tuổi, không thể góp mặt trong những trận đấu còn lại của mùa giải hiện tại của Real Madrid. Đây là tổn thất không nhỏ cho hàng thủ của “Los Blancos”, đặc biệt khi anh trở thành một nhân tố quan trọng kể từ khi gia nhập CLB.

Trong suốt mùa giải năm nay, Rüdiger phải đối mặt với những vấn đề dai dẳng ở cả hai đầu gối. Trước đó, anh từng phải thi đấu với băng quấn ở chân trái và thậm chí phải rời sân sớm trong một trận đấu do lo ngại tái phát chấn thương, dẫn đến việc các nhóm cơ khác phải hoạt động bù trừ và gây ra những cơn đau khác.

Tuy nhiên, người hâm mộ Real Madrid có thể đón nhận một tin tích cực, đó là Rüdiger được kỳ vọng kịp thời gian hồi phục để tham dự FIFA Club World Cup diễn ra vào tháng 6. Đây sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho đội hình của Carlo Ancelotti trong mục tiêu chinh phục danh hiệu quốc tế này.

"Câu lạc bộ Real Madrid thông báo rằng cầu thủ Rüdiger trải qua ca phẫu thuật thành công ở đầu gối trái dưới sự giám sát của bác sĩ Manuel Leyes và đội ngũ y tế của câu lạc bộ. Rüdiger sẽ sớm bắt đầu quá trình phục hồi chức năng. Chúng tôi hy vọng cầu thủ của mình sẽ có thể trở lại thi đấu cho những trận đấu quan trọng sắp tới", trang chủ Real Madrid ra thông báo.

Bên cạnh vấn đề chấn thương, Rüdiger đang phải chờ đợi phán quyết về án phạt sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà anh phải nhận trong trận chung kết Copa del Rey vừa qua. Cựu sao Chelsea có hành động ném một vật về phía trọng tài, dù không trúng đích và đã được đồng đội can ngăn.

Mặc dù đang phải đối mặt với cả những thách thức về thể lực và kỷ luật, ban lãnh đạo và người hâm mộ Real Madrid vẫn đặt trọn niềm tin vào khả năng phục hồi và tinh thần chiến đấu của Antonio Rüdiger. Họ hy vọng trung vệ này sẽ sớm trở lại mạnh mẽ và tiếp tục đóng góp vào thành công của đội bóng trong tương lai xa.

