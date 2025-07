Rủ nhau đi tắm, nam sinh bị đuối nước ở hồ thủy điện

Khi đang bơi khu vực dòng nước sâu ở hồ thủy điện An Khê - Kanak, T. bị đuối nước rồi chìm xuống lòng hồ, mất tích.

Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đã tìm thấy thi thể nam sinh L.Đ.T. (SN 2007, trú xã Kbang, tỉnh Gia Lai) bị đuối nước ở hồ thuỷ điện An Khê - Kanak (thuộc địa phận xã Kbang).

Theo thông tin ban đầu, chiều 9/7, T. cùng 3 bạn khác cùng học ở một trường THPT trên địa bàn xã Kbang rủ nhau đi chơi, tắm tại khu vực lòng hồ Thủy điện An Khê - Ka Nak.

Đến khoảng 17h20 cùng ngày, khi đang bơi khu vực dòng nước sâu, T. bị đuối nước rồi chìm xuống lòng hồ, mất tích. Ngay sau đó, nhóm bạn đi cùng và người dân xung quanh khẩn trương tìm kiếm nhưng không tìm thấy.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể của em T. lên bờ.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Kbang đã có mặt tại hiện trường, đồng thời điện báo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 6 (đóng chân tại khu vực An Khê) để phối hợp tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ này lặn tìm trong nhiều giờ, nhưng do trời tối, hồ rộng và nước sâu nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng 10/7, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê đã có mặt tại hiện trường, tiếp tục triển khai lặn tìm kiếm nạn nhân. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 8h30 sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được lực lượng phát hiện cách khu vực xảy ra tai nạn không xa.