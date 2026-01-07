Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Rủ đồng bọn mang súng bắn người chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội

  • Thứ tư, 7/1/2026 06:45 (GMT+7)
  • 40 phút trước

TAND TP.HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Chánh (SN 2002; thường trú xã Đất Đỏ, TP.HCM) cùng 5 đồng phạm về tội "Giết người", "Tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép" và "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, Nguyễn Gia Bảo (SN 2005; thường trú phường Tam Long, TP.HCM) có mâu thuẫn với H.T.Đ (SN 2008; thường trú: khu phố Đông Hải, phường Tân Hải, TP.HCM) vì nội dung đăng tải trên mạng xã hội, nên đã hẹn gặp khoảng 23h30 ngày 17/5/2025 tại khu vực Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM) để nói chuyện.

Bị cáo Nguyễn Văn Chánh bị tuyên phạt tổng cộng 16 năm 6 tháng tù.

Lúc Bảo đang chờ thì Trần Văn Hà (SN 2001; thường trú phường Tam Long, TP.HCM) điều khiển xe máy chở Chánh đến, nên Bảo kể về cuộc hẹn. Chánh cho rằng Bảo có mâu thuẫn với H.T.Đ, nên nhờ Hà chở đi lấy một khẩu súng ngắn (thuộc danh mục vũ khí quân dụng) rồi quay lại. Thấy N.T.Đ (SN 2006; thường trú khu phố Chu Hải, phường Tân Hải) điều khiển xe máy chở H.T.Đ rời đi, thì Hà chở Chánh đuổi theo yêu cầu dừng xe.

Do N.T.Đ không dừng mà tăng tốc bỏ chạy, Hà chở Chánh truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Sau khi đuổi kịp và chặn đầu xe, Chánh nhảy xuống dùng tay đánh vào đầu cả hai người, rồi tiếp tục dùng súng bắn một phát trúng vùng bụng của H.T.Đ.

Gây án xong, các đối tượng rời đi gặp Bảo và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (SN 2006; thường trú phường Bà Rịa, TP.HCM), giao khẩu súng nhờ 2 người này cất giấu. Bảo và Như nhờ Trần Thịnh Nghĩa (SN 2002; thường trú phường Bà Rịa, TP.HCM) cất giữ, rồi giao cho Vũ Anh Hùng (SN 2004; thường trú xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) nhận để chuyển đến nhà cho Nghĩa. Sau đó, Bảo quay trở lại nhà trọ của H.T.Đ, chở nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Bảo khai không có xích mích với nạn nhân. Do một người bạn của Bảo bị đăng bài "bốc phốt", nên làm trung gian để nhờ gỡ bài. Sau khi gặp nhau, các bên ra về trong hòa thuận. Còn Chánh thừa nhận được Bảo cho xem tin nhắn về việc hẹn gặp, nhưng không nhớ nội dung vì lúc đó đã nhậu khá nhiều. Vì vậy, Chánh suy diễn giữa Bảo và Đ. có mâu thuẫn, dẫn đến lấy súng để "giải quyết giúp".

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Chánh 13 năm tù về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 16 năm 6 tháng tù; Trần Văn Hà bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Giết người". Còn Nguyễn Gia Bảo bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm"; 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 2 năm 6 tháng tù...

Các đối tượng khác trong vụ án cũng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Phú Lữ/Công an nhân dân

