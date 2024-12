Ronaldo: 'World Cup 2034 sẽ là giải đấu tuyệt vời nhất'

Sau khi FIFA chính thức công bố World Cup 2034 sẽ tổ chức tại Saudi Arabia, Ronaldo ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ với quốc gia Trung Đông này. Anh chia sẻ trong đoạn video trên trang cá nhân: "World Cup 2034 sẽ là kỳ World Cup tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Mọi thứ thật tuyệt vời. Cơ sở hạ tầng, sân vận động, điều kiện cho người hâm mộ - mọi thứ đều rất tốt. Tôi hạnh phúc khi được là một phần trong thành công của quốc gia này".

Nói về sự phát triển của giải đấu Saudi Pro League (SPL), siêu sao người Bồ Đào Nha chia sẻ: "Giải đấu phát triển rất nhanh trong năm qua. Nếu bạn nhìn thấy sự khác biệt, đó là điều đáng kinh ngạc. Hiện tại có khoảng bảy hoặc tám câu lạc bộ lớn tại giải đấu rất khó bị đánh bại. Sự phát triển của các cầu thủ, ví dụ các đồng đội của tôi và các đội khác, họ đang tiến bộ rất nhanh và trở thành những cầu thủ xuất sắc hơn".

Kể từ khi chuyển đến chơi cho Al Nassr vào tháng 1/2023, Ronaldo trở thành ngôi sao hàng đầu của SPL, đồng thời phá vỡ nhiều kỷ lục tại giải này. Ở tuổi 39, tầm ảnh hưởng to lớn của CR7 cũng giúp SPL thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Đây là một trong những nước đi chiến lược giúp các CLB và cả nền bóng đá Saudi Arabia trở nên phổ biến trong mắt dư luận.

Hôm 11/12, FIFA công bố nước chủ nhà của World Cup 2030 và 2034. Saudi Arabia là quốc gia đăng cai World Cup 2034, trong khi kỳ World Cup 2030 sẽ diễn ra tại ba quốc gia châu Âu: Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, với ba trận đấu đặc biệt được tổ chức tại Uruguay, Paraguay và Argentina để kỷ niệm 100 năm ngày khai sinh giải đấu.

Quyết định được đưa ra trong một đại hội bất thường của FIFA hôm 11/12, với sự đồng thuận của hơn 200 liên đoàn thành viên. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, nhấn mạnh rằng việc mở rộng quy mô giải đấu nâng cao cơ hội cho các quốc gia và không làm giảm chất lượng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.