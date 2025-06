Ronaldo vẫn là số 1

Cristiano Ronaldo vừa chính thức gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2027 - thời điểm anh sẽ bước sang tuổi 42. Trong một thế giới bóng đá ngày càng thực dụng, nơi các cầu thủ ngoài 30 đã bị xem là “hết thời”, quyết định tiếp tục thi đấu đỉnh cao của Ronaldo là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt giữa một ngôi sao và một biểu tượng.

Và với riêng Saudi Arabia, đây không chỉ là chuyện bóng đá - đó là một thỏa thuận mang tính quốc gia.

Không phải ngẫu nhiên mà cuộc đàm phán giữa Ronaldo và Al Nassr kéo dài, có lúc tưởng như đổ vỡ. CR7 không chỉ là một chân sút, mà còn là thương hiệu toàn cầu, là thỏi nam châm hút truyền thông, tài trợ và cả sự chú ý của người hâm mộ trên khắp thế giới.

Việc giữ chân anh vì thế không đơn thuần là câu chuyện của một CLB. Nó là phần quan trọng trong chiến lược "sportswashing" - dùng thể thao để xây dựng hình ảnh quốc gia - mà Saudi Arabia đang theo đuổi quyết liệt.

Thỏa thuận vừa được công bố không chỉ mang lại cho Ronaldo một mức lương cao kỷ lục - khoảng 289 triệu euro mỗi mùa - mà còn trao cho anh quyền lực thực sự trong nội bộ đội bóng. Từ vai trò cố vấn chiến lược cho các quyết định nhân sự, đến việc góp tiếng nói trong lựa chọn HLV, bản hợp đồng biến CR7 thành một phần của cấu trúc quyền lực tại Al Nassr.

Những biến động thượng tầng gần đây - sự ra đi của HLV Pioli, khả năng chia tay Giám đốc thể thao Hierro, hay việc sa thải CEO Majed Jaman Alsorour - đều không nằm ngoài ảnh hưởng gián tiếp từ ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Nhưng đằng sau con số hàng trăm triệu euro, bản hợp đồng mới còn là sự khẳng định khát khao chinh phục chưa bao giờ tắt trong Ronaldo. Anh không đến Saudi Arabia chỉ để dưỡng già. Bằng chứng là những bất đồng nảy sinh trong quá trình đàm phán đều liên quan đến yếu tố chuyên môn - cụ thể là yêu cầu nâng cấp đội hình và xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh các danh hiệu.

Ronaldo không chấp nhận thất bại. Anh đã quen với chiến thắng, từ Man United, Real Madrid, Juventus cho đến đội tuyển Bồ Đào Nha. Và ở Saudi Arabia, anh cũng không muốn đứng ngoài cuộc chơi lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà anh úp mở chia tay Al Nassr bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý trên mạng xã hội hồi tháng 5: “Chương này kết thúc. Câu chuyện vẫn tiếp diễn. Cảm ơn tất cả”.

Nó không chỉ làm dấy lên tin đồn giải nghệ, mà còn khiến giới lãnh đạo Saudi Arabia lập tức vào cuộc. Một loạt CLB lớn ở châu Á và Nam Mỹ đánh tiếng, từ River Plate, Al Ahly đến cả “đại kình địch” Al Hilal - đội mà Ronaldo thậm chí không bao giờ cân nhắc vì tính cạnh tranh nội bộ. Cuối cùng, chính các lãnh đạo cấp cao của Saudi Arabia đích thân ra tay để đảm bảo CR7 ở lại - như một “tài sản chiến lược” không thể để mất.

Điều đặc biệt là Ronaldo không chỉ nhận tiền. Anh được cho là sở hữu 15% cổ phần Al Nassr - một bước đi biến anh từ cầu thủ thành cổ đông. Ngoài lương thưởng cơ bản, bản hợp đồng còn bao gồm hàng loạt điều khoản phụ: 5 triệu euro nếu giành danh hiệu Vua phá lưới, 10 triệu euro nếu vô địch giải quốc nội, 7,5 triệu nếu đăng quang Champions League châu Á. Mỗi bàn thắng, mỗi danh hiệu giờ đây không chỉ mang giá trị danh dự, mà còn là hàng triệu euro bổ sung vào tài sản vốn đã kếch xù của anh.

Nhưng trên tất cả, Ronaldo vẫn còn ba mục tiêu lớn: vô địch cùng Al Nassr, chinh phục World Cup 2026 cùng Bồ Đào Nha, và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 1.000 bàn thắng chính thức. Thách thức ấy không dễ dàng, nhất là ở tuổi 40. Nhưng nếu có ai đủ khả năng để biến điều không tưởng thành hiện thực, đó chính là Cristiano Ronaldo.

Từ Madeira đến Madrid, từ Turin đến Riyadh, hành trình của Ronaldo chưa từng là con đường dễ dàng. Nhưng điều đặc biệt là anh luôn viết tiếp câu chuyện đời mình bằng nghị lực, ý chí và một niềm tin không lay chuyển vào giá trị của bản thân.

Ở tuổi mà nhiều người đã giải nghệ, CR7 vẫn chạy, vẫn ghi bàn, vẫn chinh phục. Bởi với anh, thời gian không phải là kẻ thù - nó chỉ là một bài kiểm tra khác mà anh sẽ vượt qua, như đã từng.

