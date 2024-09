Trên kênh YouTube mang tên mình, Ronaldo đăng lại đoạn trả lời phỏng vấn với đồng đội cũ Rio Ferdinand. Trong đó, CR7 bình phẩm Ten Hag: “Các HLV, họ không thể nói rằng đội mình không thể cạnh tranh ngôi vô địch quốc gia và Champions League. Là một HLV ở Man Utd, ông không thể nói Man Utd không thể cạnh tranh vô địch Premier League và Champions League".

"Ông phải làm thế này, phải nói tiếng lòng rằng: 'Nghe này, có thể chúng ta không đủ khả năng vô địch nhưng tôi không thể nói thế. Chúng ta sẽ cố gắng'. Ông phải cố gắng như vậy chứ", Ronaldo tiếp tục.

Về bình phẩm của Ronaldo, Ten Hag phủ nhận mình từng nói như vậy. Trái lại, chiến lược gia người Hà Lan cho rằng: “Chính cậu ta mới nói vậy, nếu các bạn đọc kỹ bài viết”.

Chúng ta không thể biết câu chuyện của Ronaldo tiết lộ trong ngữ cảnh nào, vì có những điều HLV chia sẻ với cầu thủ trong phòng thay đồ, thì chỉ người trong cuộc mới biết. Đó là sự thật.

Ngoài ra, có nhiều thứ mâu thuẫn xung quanh hai người được kể ra nhưng cũng khó kiểm chứng. Bản thân Ronaldo cũng chia sẻ rằng: “Tôi không vui vì mọi chuyện đã xảy ra, nhưng đôi khi chúng ta không thể kiểm soát một số thời điểm trong cuộc đời mình. Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi. Để chứng minh rằng tôi đúng hay sai, đây không còn là vấn đề của tôi nữa. Tôi nói những gì cần phải nói và với tôi, mọi chuyện đã xong xuôi”.

Có lẽ phải chờ một thời gian nữa, khi Ten Hag rời Man Utd và những cầu thủ cũ có mặt mới xác định tính chân thực của câu chuyện. Trước mắt, Ronaldo thu hút lượng lớn người xem. Nhờ câu chuyện với Ten Hag gây sốt, siêu sao người Bồ Đào Nha mới chinh phục cột mốc có 1 tỷ người theo dõi trên các nền tảng.

Tuy nhiên, chuyện dễ kiểm chứng hơn là việc Ronaldo nhận định: “Họ có thể giành chiến thắng tại Carabao Cup, nhưng còn với Champions League, Europa League hay Premier League, theo tôi là rất khó khăn. Và tôi ước mình nói sai, tôi ước vậy, nhưng sẽ rất khó khăn đó”.

Đây mới là điểm chí mạng vào năng lực của HLV Ten Hag và tất cả đều có thể kiểm chứng được. Trước nhận định này của Ronaldo, cựu thuyền trưởng Ajax đáp trả yếu ớt hơn hẳn.

HLV người Hà Lan khẳng định: “Chúng tôi phải thắng tất cả trận đấu của mình. Chúng ta sẽ xem đội bóng ở đâu vào tháng 5. Mùa giải vẫn còn rất sớm và mục tiêu là giành các danh hiệu, đạt thứ hạng cao nhất có thể trong các giải đấu”.

Rất khó để tin Man Utd có thể thắng tất cả trận đấu trong mùa giải này khi họ đã trải qua 2 thất bại liên tiếp. Trước đối thủ trung bình Brighton, Man Utd bất lực. Chạm trán Liverpool, "Quỷ đỏ" thảm bại trên sân nhà. Đừng nói ngôi vô địch mà giờ thì fan Man Utd nghĩ rằng vào top 4 đã bất khả thi.

Với đấu trường Champions League, Man Utd không biết khi nào mới trở lại. Vậy còn Europa League thì sao? Ronaldo đánh giá "Quỷ đỏ" khó có cơ hội vô địch, nhưng điều này vẻ hơi vội vì năm nay, giải đấu này không phải đón các đội từ Champions League tụt xuống. Các đối thủ của Man Utd tại sân chơi hạng hai châu Âu mạnh lắm chỉ cỡ AS Roma, Lazio, Real Sociedad, Ajax, Porto hay Lyon. Nhìn chung, Europa League có độ khó ngang Carabao Cup.

Do vậy, dù Man Utd đoạt Europa League mùa này thì cũng không chứng tỏ họ đã vĩ đại như thời Ronaldo và Rio Ferdinand tung hoành. Tiểu tiết có thể sai nhưng đại ý của Ronaldo là Man Utd không thể giành danh hiệu lớn vẫn đúng.

Đáp trả Ronaldo, Ten Hag gắng bào chữa: “Những lời dị nghị không ảnh hưởng đến tôi - tôi biết trong quá trình này chúng tôi đang ở đâu. Chúng tôi phải đưa nhiều cầu thủ trẻ vào đội. Chúng tôi vẫn phải đối phó với chấn thương và giúp các cầu thủ (vừa bình phục) trở lại đội”.

Người hâm mộ Man Utd có lẽ quá ngán ngẩm với những lời bào chữa như vậy. Cuối mùa giải 2016/17, HLV Jose Mourinho giúp Man Utd đoạt Europa League với dàn trụ cột chống nạng lên nhận danh hiệu. Mùa giải thứ hai của Mourinho, Man Utd từ 69 điểm nâng thành 81 điểm, về thứ nhì.

Còn Ten Hag và công cuộc chuyển giao lực lượng đã bước sang năm thứ 3. Trong 2 mùa trước của Ten Hag, Man Utd luôn cùng Chelsea dẫn đầu danh sách phá két mua cầu thủ nhất nhưng chưa năm nào ông giúp CLB chạm mốc 80 điểm hay tiệm cận danh hiệu tại Cúp châu Âu.

Mùa giải đầu tiên làm quen với môi trường bóng đá Anh, Ten Hag giúp Man Utd về thứ 3 với 75 điểm nhưng mùa thứ hai đã nắm trọn quyền lực tại Old Trafford, nhà cầm quân người Hà Lan lại khiến "Quỷ đỏ" giật lùi về thứ 8 với 60 điểm. Còn mùa 2024/25, tốc độ kiếm điểm của Man Utd còn lùi hơn khi chỉ có trung bình 1 điểm mỗi trận.

Người ta sợ rằng Ten Hag không thể cho chúng ta thấy Man Utd sẽ đứng ở đâu khi đến tháng 5. Tình hình này, HLV 54 tuổi có được đón Giáng sinh ở Manchester cũng còn khó nói trước.

