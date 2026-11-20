Sau một mùa ở lại vì Sir Alex Ferguson, Cristiano Ronaldo cuối cùng gia nhập Real Madrid với mức giá kỷ lục lịch sử bất chấp nhiều lo ngại từ giới chuyên môn.

Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử.

Ronaldo cũng hiểu vấn đề. Ferguson gần như là một người cha đối với anh ta, đặc biệt kể từ ba năm nay khi mà cha đẻ của anh ta đã mất do nhậu nhẹt quá nhiều. Anh ta không muốn làm cho Ferguson thất vọng. Vậy là Ronaldo chấp thuận ở lại thêm một mùa bóng nữa. Sang năm 2009 thì Real vẫn ở đó chứ có chạy đi đâu đâu?

Thỏa thuận bí mật giữa hai con người này không thể làm chấm dứt tin đồn - những lời đàm tiếu và bình luận qua lại vẫn tiếp tục kéo dài sang mùa giải sau. Calderon khá bực tức vì chiêu bài quyền lực của Ferguson, nên đã dùng trang nhất của tờ Marca để chửi mắng huấn luyện viên người Scotland, gọi ông ta là “kẻ độc tài như Tướng Franco”, đồng thời cũng chê bai rằng ông ta đã “già cả và lẩn thẩn”.

Ferguson thì vẫn hoàn toàn minh mẫn, và chỉ tập trung vào việc đẩy giá Ronaldo lên cao hơn nữa. “Các bạn không nghĩ rằng tôi sẽ giao dịch với lũ côn đồ ấy chứ?” Ông ta tuyên bố vào tháng 12 năm đó. “Tôi nhất quyết không bán gì cho chúng hết!”

Kết quả sau cùng vẫn không thay đổi. Ferguson có thể làm trì hoãn sự ra đi của Ronaldo, nhưng không thể khiến nó không xảy ra.

Blatter bảo vệ thương vụ mua Ronaldo của Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Các đội bóng khác, bao gồm cả Barcelona, cũng đã cố lợi dụng tình hình đối địch giữa United và Real để kiếm lời, bằng cách đưa ra những lời đề nghị của riêng họ. Thế nhưng tâm trí Ronaldo thì đã quyết.

Khi United cuối cùng đã chịu bán vào mùa hè năm 2009, Real phải “nôn” ra 80 triệu bảng, biến Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá.

Dù áp dụng tiêu chuẩn nào thì cũng phải công nhận rằng thương vụ này quá kinh khủng. Real vừa mới phá kỷ lục thế giới về giá chuyển nhượng khi dùng 56 triệu bảng để mua cầu thủ Brazil là Kaka, và ngay trong cùng một tháng lại tiếp tục phá kỷ lục một lần nữa.

Các chuyên gia từ khắp nơi trong thế giới bóng đá đều lo ngại rằng tình hình đang trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên, Blatter thì không. Ông ta ngay lập tức bảo vệ Real – vì họ vừa tặng cho ông ta một danh hiệu thành viên danh dự của câu lạc bộ.