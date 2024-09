Ronaldo tịt ngòi trong ngày được Al Nassr vinh danh

Trước trận đấu, Al Nassr làm buổi lễ nhỏ vinh danh Ronaldo chạm mốc 900 bàn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cú hích tinh thần này không thể giúp Ronaldo có ngày thi đấu thành công. Cho tới phút 90, CR7 chỉ tung ra được một cú dứt điểm từ chấm đá phạt ở cự ly khoảng 20 m.

Ở phút bù giờ thứ 5, Ronaldo được trao cơ hội ngon ăn từ đường chuyền của đồng đội Sultan Al Ghannam. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha đệm bóng đi chệch cột. Sau 90 phút, Fotmob chấm Ronaldo 6,4 điểm cho màn trình diễn mờ nhạt.

Từ đầu mùa, cựu sao Man Utd ghi bàn trong 6 trận liên tiếp ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia. Nhưng trước Al Ahli, Ronaldo hoàn toàn im tiếng.

Trận này, Al Ahli mở tỷ số do công của Franck Kessie ở phút 57. Đội khách với những hảo thủ như Riyad Mahrez, Roberto Firmino hay tân binh Ivan Toney tổ chức phòng ngự chặt chẽ sau khi có bàn khiến Al Nassr gặp nhiều khó khăn.

Đội chủ nhà kiểm soát bóng 59%, tung ra tới 19 cú sút, nhưng chỉ 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Lối chơi của Al Nassr tương đối rời rạc. Phải nhờ tới bàn đá phản lưới nhà của hậu vệ Bassam Mohammed Alhurayji ở phút 90+9, Al Nassr mới thoát thua.

Với trận hòa 1-1 này, Al Nassr tạm thời xếp thứ 6 khi giành 5 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, đương kim vô địch Al Hilal dẫn đầu với 6 điểm, thi đấu ít hơn 1 trận. Với phong độ phập phù thiếu ổn định, Al Nassr được dự đoán khó có thể lật đổ đối thủ.

