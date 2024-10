Ronaldo quá hay trên chấm phạt đền

CR7 vừa ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Al Nassr thắng Al Shabab 2-1 ở giải Saudi Pro League rạng sáng 19/10. Đây là pha lập công thứ 4 liên tiếp trên chấm phạt đền của siêu sao người Bồ Đào Nha. Trước đó, Ronaldo cũng đã sút tung lưới Al Ettifaq, Al Wehda và Al Orobah.

CR7 đã thực hiện 19 quả phạt đền kể từ khi gia nhập Al Nassr và đạt tỷ lệ thành công 100%. Trong thời gian này, không đồng đội nào có thống kê tốt như CR7. Ngoài ra, nếu tính cả sự nghiệp, Ronaldo sút thành công 168 trên tổng số 198 quả phạt đền, đạt tỷ lệ thành công 84,8%.

Ronaldo cũng đang nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trên chấm phạt đền trong lịch sử UEFA Champions League (19 bàn). CR7 xếp trên Lionel Messi (18), Robert Lewandowski (16), Sergio Aguero (11) và Luis Figo (10).

Siêu sao người Bồ Đào Nha nâng thành tích ghi bàn trong màu áo Al Nassr lên con số 73, kể từ khi gia nhập vào đầu năm 2023. Tổng cộng, anh đã có 907 bàn trong sự nghiệp.

"Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc", Ronaldo viết trên trang cá nhân sau chiến thắng của Al Nassr trước Al Shabab. Ba điểm này giúp thầy trò HLV Stefano Pioli vươn lên xếp thứ hai trên bảng xếp hạng SPL, kém đội đầu bảng Al Hilal 4 điểm.

