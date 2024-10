Ronaldo - ông chủ hào phóng nhất làng bóng đá

La Sexta tiết lộ Ronaldo sẵn sàng trả mức lương trung bình 2.500 USD mỗi tháng, 50 ngày nghỉ phép mỗi năm và bảo hiểm sức khỏe miễn phí cho nhân viên. Con số này cao hơn mức lương trung bình ngành ở Tây Ban Nha khoảng 550 USD và 20 ngày nghỉ phép. Địa điểm làm việc là khách sạn Pestana CR7 tại khu trung tâm Gran Via, Madrid (Tây Ban Nha).

Tuy nhiên, mức đãi ngộ nói trên phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của từng nhân viên. Tiêu chí ngoại ngữ cũng là yếu tố quan trọng. Các nhân viên nói được nhiều thứ tiếng được trả mức đãi ngộ tốt hơn.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Ronaldo chấp nhận trả tối đa 33.000 USD mỗi năm cho vị trí lễ tân. Con số này ở các vị trí khác là 27.000 USD (phục vụ) và 25.000 USD (nhân viên hành lý và đứng cửa).

Khách sạn của Ronaldo có tổng cộng 168 phòng, bao gồm trang thiết bị hiện đại, quầy mini-bar trong phòng và bồn tắm. Sân thượng của khách sạn có hồ bơi và phòng gym.

Chuỗi khách sạn Pestana CR7 là thương vụ hợp tác giữa Ronaldo và doanh nhân Dionisio Pestana. Không chỉ ở Tây Ban Nha, khách sạn này còn xuất hiện ở nhiều thành phố như Madeira, Lisbon (cùng Bồ Đào Nha), Marrakesh (Morocco) và New York (Mỹ).

Hồi tháng 6, Forbes điểm mặt Ronaldo là ngôi sao thể thao có mức thu nhập cao nhất thế giới. CR7 nhận 260 triệu USD trong màu áo Al Nassr, trong đó có 200 triệu USD tiền lương và 60 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo bên lề.

Theo CNW, Ronaldo cũng đang sở hữu khối tài sản khoảng một tỷ USD.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.