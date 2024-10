Ronaldo nhờ dân mạng tìm kiếm CĐV đặc biệt

Rạng sáng 26/10 (giờ Hà Nội), Ronaldo đăng một bài viết lên trang cá nhân với nội dung: "Tìm kiếm người đàn ông này. Tôi sẽ rất cảm kích nếu có bất kỳ thông tin nào về ông ấy".

Đi kèm dòng trạng thái này là đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lớn tuổi mặc áo số 7 của Ronaldo tại Al Nassr. Ông bật khóc và hô vang tên của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên khán đài.

Bài đăng của Ronaldo nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng cổ động viên xúc động khi được chứng kiến thần tượng Ronaldo thi đấu trong màu áo Al Nassr.

"Cristiano, người đàn ông với trái tim ấm áp", Al Nassr Zone bình luận. Một tài khoản khác viết: "Đó chắc là khoảnh khắc rất đáng nhớ trong đời của ông ấy".

Ronaldo không góp mặt ở trận hòa 3-3 của Al Nassr trước Al Kholood thuộc vòng 8 Saudi Pro League hôm 25/10. Talisca lĩnh xướng hàng công CLB và tỏa sáng với cú đúp, trong đó có bàn thắng ở phút 90+5 trên chấm phạt đền.

Truyền thông Saudi Arabia cho biết Ronaldo được HLV Stefano Pioli cho phép nghỉ ngơi ở cuộc đối đầu với Al Kholood. Hiện chưa rõ siêu sao người Bồ Đào Nha vắng mặt vì muốn ở bên chăm sóc bạn gái hay do sức khỏe bản thân.

Trước đó ít ngày, bạn gái Ronaldo, Georgina Rodriguez, phải trải qua 4 ngày nằm viện vì bệnh viêm phổi. Người đẹp này chỉ vừa trở về nhà hôm 25/10.

"Cuối cùng, tôi cũng được trở về nhà sau 4 ngày nằm viện vì viêm phổi. Hiện tại, tôi cảm thấy khá hơn nhưng vẫn cần thời gian nghỉ ngơi để hoàn toàn hồi phục", Georgina Rodriguez cập nhật trên trang cá nhân.

