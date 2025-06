Ronaldo muốn dự World Cup 2026

Ronaldo chia sẻ trên Al Nassr TV: "Tôi nhận được một số lời mời tham gia FIFA Club World Cup 2025™, nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không hợp lý. Tôi muốn có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt, vì mùa giải này sẽ rất dài, đặc biệt là World Cup sẽ diễn ra ở cuối mùa".

Ronaldo đang hướng tới lần tham dự World Cup thứ sáu trong sự nghiệp tại Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè tới. Hồi đầu tuần, CR7 ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Al Nassr, đến năm 2027.

The Sun cho biết giá trị hợp đồng này của Ronaldo lên tới 492 triệu bảng, biến đây thành bản hợp đồng thể thao cá nhân có giá trị lớn nhất trong lịch sử.

Kể từ khi ra mắt đội tuyển quốc gia vào năm 2003, Ronaldo ghi được 138 bàn thắng trong 221 trận đấu cho Bồ Đào Nha. Anh là chủ nhân của 5 Quả bóng vàng và đã tham gia 11 giải đấu lớn, giành được 2 chức vô địch Nations League và 1 lần lên ngôi tại Euro 2016.

Tại Al Nassr, Ronaldo ghi 99 bàn thắng sau 111 trận. CR7 đặt mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Hiện tại, tiền đạo 40 tuổi này sở hữu 938 pha lập công ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

