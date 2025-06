Đội của Ronaldo có HLV mới

Ông Jesus chia tay Al Hilal sau mùa giải 2024/25. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ trở lại Saudi Pro League làm việc vào mùa giải tới và có cơ hội kết hợp với người đồng hương Cristiano Ronaldo. HLV Jesus sẽ thay thế Stefano Pioli, người không đạt được thành công như mong đợi trong mùa giải vừa qua.

Theo Record, HLV Jesus dự kiến ký hợp đồng vào tuần tới tại Madrid. Đây sẽ là lần thứ ba ông trở lại vùng Trung Đông trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Khi còn làm việc tại Al Hilal, HLV người Bồ Đào Nha giúp đội giành được chức vô địch Saudi Pro League, King's Cup và hai danh hiệu Siêu cúp Saudi Arabia.

HLV Jesus được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho Al Nassr, nơi sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane và Aymeric Laporte. Đội bóng này rất muốn chấm dứt cơn khát danh hiệu trong những năm qua. Với kinh nghiệm của Jesus, CLB hy vọng sẽ tìm thấy thành công trong mùa giải tới.

Trước đó, ông Jesus từng được đưa vào tầm ngắm cho ghế HLV trưởng tuyển Brazil. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá nước này (CBF) quyết định bổ nhiệm Carlo Ancelotti.

Tháng 9/2024, Al Nassr bổ nhiệm HLV Pioli nhưng không thể mang về bất kỳ danh hiệu nào trong mùa giải 2024/25. Đội chỉ xếp thứ ba tại Saudi Pro League và thất bại ở King's Cup lẫn AFC Champions League.

