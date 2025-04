Ronaldo hào phóng chi đậm sau kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh

Một trong những câu chuyện đáng chú ý về tính cách của anh được tiết lộ khi Ronaldo để lại một khoản tiền "tip" khổng lồ cho nhân viên tại resort Costa Navarino ở Hy Lạp vào năm 2018.

Khi đó, Ronaldo đang tận hưởng kỳ nghỉ sau khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2018. Trong suốt 10 ngày lưu trú tại villa Royal Methoni của resort sang trọng này, anh và gia đình đã được phục vụ tận tình bởi đội ngũ nhân viên. Villa này không chỉ có dịch vụ bảo mẫu 24/7 mà còn được bao quanh bởi những đụn cát, tạo thành một nơi trú ẩn lý tưởng tránh xa sự săn đón của paparazzi.

Sau khi rời đi, Ronaldo khiến đội ngũ nhân viên bất ngờ khi để lại một khoản tiền tip lên tới 20.000 euro. Điều đặc biệt là, anh yêu cầu số tiền này được chia đều cho 10 nhân viên đã phục vụ mình và gia đình. Mỗi nhân viên nhận được 2.000 euro như một cách để tri ân những nỗ lực của họ.

Các nhân viên của resort đã bày tỏ sự biết ơn trên mạng xã hội: “Đó là một vinh dự và một trải nghiệm tuyệt vời khi được chăm sóc Cristiano Ronaldo và gia đình anh ấy. Cảm ơn rất nhiều @Cristiano vì đã là một phần trong câu chuyện của chúng tôi”.

Ronaldo cũng chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong kỳ nghỉ của mình trên Instagram, bao gồm một bức ảnh anh đang chèo thuyền trên biển và một bức ảnh cùng bạn gái Georgina Rodríguez. Những hành động này không chỉ chứng minh sự hào phóng của anh mà còn khẳng định Ronaldo là một ngôi sao có trái tim rộng lớn và luôn biết tri ân những người đã giúp đỡ mình.

