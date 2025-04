Ronaldo mừng sinh nhật con gái

Bella là con gái của Ronaldo và Georgina Rodriguez, cặp đôi đã bên nhau từ năm 2016. Ngoài Bella, họ còn có một cô con gái khác là Alana Martina. Tổng cộng, Ronaldo có 5 người con, với con trai cả là Cristiano Junior đã bước sang tuổi 15.

Hôm 18/4, Bella đã tổ chức sinh nhật lần thứ ba. Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội để bày tỏ tình yêu thương với con gái. Trong bài đăng trên Instagram, Ronaldo viết: "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của bố! Tình yêu của chúng ta luôn bên con". Đi kèm với dòng trạng thái là hình ảnh CR7 có cử chỉ thân mật với Bella.

Ronaldo và Georgina vẫn chưa làm đám cưới. Hôm 15/4, Georgina khoe nhẫn kim cương, làm rộ lên tin đồn cặp đôi này chuẩn bị trở thành vợ chồng chính thức. Trước đó, CR7 không ít lần gọi Georgina là "vợ" trước các phương tiện truyền thông.

Dù bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu tại Al Nassr, Ronaldo luôn dành thời gian cho gia đình. Những bài đăng trên mạng xã hội là cách anh chia sẻ niềm vui với người hâm mộ và để thể hiện tình cảm với gia đình nhỏ. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang ở cùng Georgina và các con tại một dinh thự đắt đỏ ở Saudi Arabia.

Trong một diễn biến khác, Al Nassr của Ronaldo vừa nhận thất bại 1-2 trước Al Qadisiya ở vòng 28 Saudi Pro League rạng sáng 19/4. Ronaldo chơi trọn 90 phút ở trận này nhưng không ghi bàn hay kiến tạo. Al Nassr bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách 8 điểm với đội đầu bảng Al Ittihad khi trước đó, CLB này thua 0-2 trước Al Fateh.

