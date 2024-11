Ronaldo: 'Điều quan trọng nhất là chiến thắng'

Rạng sáng 26/11 (giờ Hà Nội), Ronaldo ghi 2 bàn trong trận thắng 3-1 của Al Nassr trước Al-Gharafa ở vòng phân hạng AFC Champions League Elite. CR7 ghi 5 bàn chỉ trong 3 trận đấu gần nhất ở mọi cấp độ. Tổng cộng, siêu sao người Bồ Đào Nha có 913 bàn trong sự nghiệp.

Phát biểu sau trận, tiền đạo 39 tuổi cho biết: “Sự hiện diện của khán giả và niềm vui của họ là điều giữ lửa đam mê cho tôi. Chúng tôi có rất nhiều người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, tôi rất vui nếu những bàn thắng có thể làm họ hạnh phúc. Đúng là bàn thắng rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Đối với tôi, mục tiêu đầu tiên và cuối cùng là chiến thắng".

CR7 cũng nhấn mạnh rằng thành công của Al Nassr trong trận đấu vừa qua là nhờ sự đoàn kết của toàn đội. “Al Gharafa là một đội bóng mạnh. Lý do chúng tôi thắng là nhờ sự phối hợp của cả đội. Al Nassr tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng không thể ghi bàn. Trong hiệp hai, đội có một số điều chỉnh và bàn thắng đã đến”, anh nói thêm.

CR7 trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi 40 bàn trong 13 năm dương lịch khác nhau. Cụ thể, Ronaldo làm điều này vào các năm 2010-2018, 2020, 2021, 2023 và 2024.

Goal đưa tin Al Nassr tự tin vào khả năng giữ chân Ronaldo sau mùa giải này. CLB Saudi Arabia đang đàm phán với đại diện của CR7 về hợp đồng mới. Goal dự đoán siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí có thể thi đấu tại Al Nassr thêm 2 năm nữa, thời điểm anh 41 tuổi.

Ngày 29/11, Ronaldo cùng đồng đội trở về sân nhà để tiếp đón Damac trong khuôn khổ vòng 12 Saudi Pro League.

