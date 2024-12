Ronaldo đã đúng về Mbappe

Trong cuộc trò chuyện với đồng đội cũ Rio Ferdinand gần đây trên kênh YouTube cá nhân, Ronaldo đưa ra quan điểm về việc Mbappe phải đối mặt với những thử thách tại một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Đoạn clip này đang gây sốt trong bối cảnh Mbappe liên tiếp gây thất vọng.

“Chúng ta hãy xem Mbappe có giữ được sự bình tĩnh và đối diện với áp lực hay không, bởi Real Madrid không phải PSG", Ronaldo cho biết. “Tôi không thể nói trước được. Mbappe sẽ làm gì ở Madrid? Làm sao bạn có thể nói Real Madrid sẽ tốt hơn (khi có Mbappe - PV) hay như thế nào. Không ai biết được, hãy cứ chờ xem".

Ronaldo nhấn mạnh Real Madrid sở hữu đội hình tuyệt vời, nhưng sức ép và kỳ vọng tại câu lạc bộ Tây Ban Nha này hoàn toàn khác biệt so với PSG. Siêu sao người Bồ Đào Nha gợi ý rằng kỳ vọng ở Real Madrid có thể là gánh nặng đối với bất kỳ cầu thủ nào, kể cả Mbappe.

"Tôi nghĩ Real Madrid vẫn sẽ mạnh mẽ, nhưng không biết liệu họ có thi đấu tốt hơn năm ngoái hay không. Tôi không biết, chúng ta phải chờ xem. Chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng họ có một đội hình tuyệt vời, những cầu thủ tuyệt vời", CR7 nói thêm.

Hôm 2/12, Mbappe ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Getafe ở La Liga, nhưng niềm vui không kéo dài lâu. Rạng sáng 5/12 (giờ Hà Nội), trong trận thua 1-2 trước Athletic Bilbao thuộc vòng 19 La Liga, Mbappe sút hỏng quả phạt đền ở phút 68.

Dù có những khoảnh khắc hứa hẹn, cựu tiền đạo PSG chưa thể tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng và đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Mbappe đá hỏng 2 quả phạt đền trên mọi đấu trường, con số nhiều nhất đối với một cầu thủ tại La Liga mùa 2024/25.

Lúc này, thầy trò HLV Carlo Ancelotti tự tay ném đi lợi thế trong cuộc đua vô địch La Liga 2024/25. Hiện tại, Real Madrid vẫn kém Barcelona 4 điểm nhưng chỉ còn 1 trận chưa đấu.

