Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF) ký hợp đồng với đối tác thương mại SMC Group để tổ chức giải Siêu cúp Saudi Arabia 2025 tại Hong Kong. Giải đấu sẽ diễn ra từ 19 đến 23/8 tại sân vận động Hong Kong, nơi có sức chứa 40.000 chỗ ngồi.

Bốn câu lạc bộ hàng đầu của Saudi Arabia gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Qadisiyah sẽ tranh tài để giành chiếc cúp danh giá này. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt mới trong hành trình quốc tế của giải đấu, với mục tiêu xây dựng và củng cố mối quan hệ toàn cầu, phù hợp với tham vọng lớn của quốc gia này.

Ibrahim Al-Qassim, Tổng thư ký của SAFF, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự mở rộng này: “Điều này thể hiện một bước chuyển biến chất lượng cho giải đấu, đạt được thành công đáng kể trong các lần tổ chức trước đó. Siêu cúp Saudi Arabia trở thành một trong những giải đấu nổi bật thu hút sự quan tâm của dư luận".

Theo nhiều nguồn tin ở Saudi Arabia, Ronaldo đang chuẩn bị ký hợp đồng gia hạn với Al Nassr, cho phép anh ở lại câu lạc bộ ít nhất cho đến khi kết thúc World Cup 2026. Với mục tiêu đầy tham vọng là ghi được 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, Ronaldo dường như vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến.

Nếu ký hợp đồng mới với Al Nassr, Ronaldo sẽ là một trong những cái tên nổi bật xuất hiện tại giải đấu Siêu cúp Saudi Arabia trên đất Hong Kong.

Hồi tháng 4, Ronaldo cũng cho biết anh sẽ mở một bảo tàng mang tên "CR Life" tại Hong Kong, dự kiến khai trương vào tháng 7. Không chỉ là phòng trưng bày cúp vô địch, bảo tàng của Ronaldo hứa hẹn sẽ là giúp gợi nhớ những bàn thắng, khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp.

