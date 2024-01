Ronaldo chê bai giải Quả bóng vàng, FIFA The Best

Tiền đạo 38 tuổi bất ngờ lên tiếng chỉ trích mức độ uy tín của giải Cầu thủ hay nhất năm do France Football và FIFA tổ chức.

Ronaldo chê bai Quả bóng vàng, FIFA The Best.

"Những giải thưởng đó đang mất dần sự uy tín. Tôi không có ý nói rằng Lionel Messi, Erling Haaland hay Kylian Mbappe không xứng đáng nhận giải, cũng chẳng phải vì tôi nhiều lần thắng giải Globe Soccer. Đơn giản là tôi chẳng còn niềm tin vào Quả bóng vàng hay The Best", Goal dẫn lại phát biểu của Cristiano Ronaldo.

"Những con số thống kê sẽ chẳng bao giờ nói dối. Bạn phải xem xét trong toàn bộ mùa giải. Nhiều người coi rằng tôi là kẻ thua cuộc khi nhìn vào những gì đã xảy ra ở Manchester United hay tuyển Bồ Đào Nha. Sự thật là tôi đã có màn trình diễn tuyệt vời cùng Al Nassr. 54 bàn thắng là minh chứng rõ nhất. Chẳng ai phủ nhận được thành công của tôi bởi những con số luôn phản ánh sự thật", lão tướng 38 tuổi nói thêm.

Trong năm 2023, Lionel Messi giành 2 giải cá nhân danh giá (Quả bóng vàng và The Best), dù anh rời môi trường bóng đá châu Âu. Trong đó, giải The Best của "El Pulga" gây tranh cãi hơn cả.

Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới, giải thưởng này sẽ không tính màn trình diễn tại World Cup 2022. Tuy nhiên, Messi vẫn là người giành chiến thắng chung cuộc. Anh có cùng điểm số với Erling Haaland nhưng xếp trên do có số đội trưởng ĐTQG bầu ở vị trí số một hơn.

Dường như Messi cũng nhận thấy sự bất thường nên không đến dự gala trao giải và chẳng hề đăng bài ăn mừng giải The Best 2023 trên trang cá nhân. Trong lá phiếu của mình, "El Pulga" cũng bầu cho Haaland ở vị trí số một.

Tại gala Globe Soccer diễn ra tại Dubai, Haaland được trả lại công bằng khi thắng giải Cầu thủ hay nhất năm. Trong khi đó, Ronaldo cũng bội thu giải thưởng ở gala Globe Soccer năm nay. Anh lần lượt được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng, lần lượt gồm "Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm", "Cầu thủ hay nhất Trung Đông" và "Cầu thủ hay nhất, theo bình chọn của CĐV".

"Tôi luôn nỗ lực để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi. Nếu không có khán giả, bóng đá sẽ không còn ý nghĩa. Hãy tiếp tục cổ vũ cho tôi, Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha", Ronaldo phát biểu.