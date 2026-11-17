Màn tái xuất sân cỏ ở tuổi 46 của Ronaldinho tạo hiệu ứng kinh ngạc, giúp Ravenna thu tới 199.000 euro tiền bán vé chỉ sau một trận đấu.

Ronaldinho tạo cơn sốt doanh thu.

Theo truyền thông Italy, trận đấu của Ravenna ghi nhận doanh thu bán vé lên tới 199.000 euro. Đây là con số đáng kinh ngạc đối với một đội bóng đang thi đấu ở giải Hạng ba Italy, cho thấy sức hấp dẫn vượt xa phạm vi sân cỏ của Ronaldinho.

Để đáp ứng nhu cầu nơi người hâm mộ, Ravenna thậm chí dựng thêm một khán đài tạm tại sân Stadio Benelli, mang tên Tribuna R10, nhằm tôn vinh ngôi sao người Brazil. Tổng cộng 6.743 khán giả đã có mặt để chứng kiến màn tái xuất đặc biệt này.

Giá vé được phân chia theo nhiều mức, từ 15 euro dành cho khán giả thông thường, 10 euro cho trẻ em dưới 14 tuổi đến 150 euro đối với khu vực dịch vụ cao cấp. Sức hút của trận đấu còn vượt ra ngoài biên giới Italy khi cuộc đối đầu với Forli được truyền hình trực tiếp tới nhiều quốc gia.

Trên sân, Ronaldinho cho thấy những phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật từng làm nên tên tuổi anh vẫn còn nguyên vẹn. Cựu sao Barcelona đá chính ở vị trí hộ công, thi đấu trọn vẹn hiệp một và góp công giúp Ravenna giành chiến thắng 2-0.

Sau trận, huyền thoại 46 tuổi chia sẻ: "Mọi thứ trôi qua quá nhanh, bóng đá với tôi luôn như vậy. Thật tuyệt khi được có mặt ở đây, được thi đấu và trải nghiệm bầu không khí trong phòng thay đồ. Bóng đá luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".

Anh gia nhập Ravenna với tư cách nhà đầu tư hồi tháng 8. Hiện Ravenna đứng thứ hai tại bảng đấu Serie C của mình. Khoản doanh thu gần 200.000 euro từ trận đấu đặc biệt này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm nguồn lực cho tham vọng thăng hạng của đội bóng.