Roma thắng trận thứ hai liên tiếp sau khi Mourinho bị sa thải

Hy vọng dự UEFA Champions League mùa tới được thắp lên với AS Roma, sau khi đại diện thủ đô có chiến thắng 2-1 trước Salernitana thuộc vòng 22 Serie A rạng sáng 30/1 (giờ Hà Nội).

AS Roma tiếp đà hồi sinh từ khi Jose Mourinho bị sa thải.

AS Roma thay tướng lập tức đổi vận. Đội bóng màu bã trầu đã có 2 chiến thắng liên tiếp từ khi HLV Jose Mourinho bị sa thải.

Trên bảng xếp hạng Serie A mùa 2023/24, AS Roma cũng đã áp sát top 4, chỉ còn kém đội xếp trên là Atalanta khoảng cách 1 điểm. Song, đội bóng của HLV Daniele De Rossi chơi nhiều hơn một trận.

Trong trận đấu trên sân Arechi của Salernitana, AS Roma vượt trội chủ nhà về thời lượng kiểm soát bóng, với 62%. Họ chỉ tung ra 5 pha dứt điểm, kém 3 lần so với đối thủ. Thế nhưng, AS Roma có được sự hiệu quả đáng kinh ngạc trong các nỗ lực uy hiếp khung thành đối thủ. Bằng chứng là đội bóng màu bã trầu ghi tới 2 bàn. Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini là tác giả các bàn thắng của AS Roma trong hiệp hai.

Sau trận đấu, HLV Daniele De Rossi cho biết: "Tôi đã nói điều tương tự với các cầu thủ sau trận gặp Verona ở vòng đấu trước. Nếu đội bóng kiểm soát bóng chậm và không bao giờ sút trúng đích, chúng tôi sẽ chỉ có thua trận mà thôi".

Cũng theo HLV Daniele De Rossi, AS Roma đã được huấn luyện bởi một chiến lược gia giỏi trong 3 năm qua. Phần việc còn lại của cựu danh thủ người Italy từ khi tới CLB chỉ là "truyền đạt thêm một số ý tưởng để có thể giành nhiều chiến thắng nhất có thể".

Hiện AS Roma có 35 điểm sau 22 trận tại Serie A. Ở vòng tiếp theo, đại diện thủ đô tiếp Cagliari trên sân nhà vào ngày 6/2.