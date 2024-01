AS Roma khởi đầu như mơ sau thời Mourinho

Tân HLV AS Roma, ông Daniele De Rossi có khởi đầu hoàn hảo trong vai trò thuyền trưởng đội bóng thủ đô Italy khi giành chiến thắng 2-1 trước Hellas Verona rạng sáng 21/1.

AS Roma có chiến thắng đầu tiên sau thời Jose Mourinho.

Trên sân Olimpico ở vòng 21 Serie A, HLV Daniele De Rossi chỉ cần chờ 19 phút để chứng kiến đội nhà ghi bàn đầu tiên. Stephan El Shaarawy - người từng có 4 mùa giải chơi cùng De Rossi thời còn thi đấu - đột phá dũng mãnh bên cánh trái, trước khi tung ra đường căng ngang kiến tạo để Romelu Lukaku dứt điểm cận thành. Ở tình huống này, El Shaarawy nhảy múa với trái bóng với khả năng xoay trở trong phạm vi hẹp khéo léo.

Ít phút sau, El Shaarawy tiếp tục kiến tạo để Lorenzo Pellegrini lập công, nhân đôi cách biệt tỷ số cho đội chủ nhà. AS Roma chỉ cần 25 phút để ghi 2 bàn, một khởi đầu hoàn hảo với đội bóng của Daniele De Rossi.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Hellas Verona vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ, đặc biệt sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Nỗ lực của các vị khách được đền đáp với bàn thắng của Michael Folorunsho ở phút 76. Trước đó, Hellas Verona bỏ lỡ quả penalty khi Milan Djuric dứt điểm hỏng.

Ở những phút cuối, Hellas Verona gây sức ép liên tục nhưng các cầu thủ AS Roma chiến đấu với tinh thần ngoan cường - giống như phong cách thi đấu của HLV Daniele De Rossi trong suốt 19 năm gắn bó với CLB. Tỷ số 2-1 cho AS Roma được duy trì đến hết trận.

Chiến thắng trước Hellas Verona giúp AS Roma duy trì chuỗi 13 trận bất bại trên sân nhà. Ở trận này, AS Roma kiểm soát bóng tới 62%, tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 0,90. Đội chủ nhà co 19 pha dứt điểm, trong đó 2 lần bóng đi trúng đích.

Hiện tại, AS Roma có 32 điểm, kém 2 điểm so với Fiorentina - đội đứng thứ 4 trên BXH. Cơ hội để đội bóng thủ đô nuôi hy vọng dự Champions League đã được thắp lên.