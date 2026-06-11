Rơi trực thăng tại Pakistan, 22 quân nhân đã thiệt mạng

Ít nhất 22 quân nhân đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng quân sự tại Kashmir thuộc Pakistan vào thứ Tư.

Người dân và cảnh sát tập trung gần hiện trường, nơi khói bốc lên từ địa điểm chiếc trực thăng Mi-17 của Không quân Lục quân Pakistan gặp nạn gần Muzaffarabad, vùng Kashmir thuộc Pakistan, ngày 10/6. Ảnh: Reuters.

Các nguồn tin an ninh cho biết, nạn nhân gồm 19 binh sĩ, một thiếu tá và hai đại tá.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ vị trí máy bay gặp nạn sau các tòa nhà. Quân đội Pakistan xác nhận chiếc Mi-17 rơi do lỗi kỹ thuật và toàn bộ người trên máy bay đều tử vong.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh Kashmir đang áp đặt các hạn chế an ninh nghiêm ngặt sau các cuộc đụng độ giữa lực lượng chức năng và những người ủng hộ một liên minh xã hội dân sự vừa bị cấm, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng vào Chủ nhật vừa qua.

Lễ tang các quân nhân đã được tổ chức theo nghi thức quân đội tại thủ phủ Muzaffarabad với quan tài phủ quốc kỳ Pakistan. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chia buồn tới gia đình các quân nhân thiệt mạng.