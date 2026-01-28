Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk: Sức khỏe phi công đã ổn định

  • Thứ tư, 28/1/2026 11:49 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên quan vụ rơi máy bay quân sự tại Đắk Lắk, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thông tin, sức khỏe phi công đã ổn định sau khi được đưa vào cấp cứu.

Liên quan đến vụ rơi máy bay quân sự tại khu vực vùng núi phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, trưa 28/1, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cho biết, phi công được đưa vào bệnh viện cấp cứu vào khoảng 9h cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân bị đa chấn thương, trầy xước vùng hàm mặt, ngực và hai tay; sưng đau gò má trái, đau vai phải và ngực phải. Hiện sức khỏe của phi công đã ổn định, chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.

roi may bay anh 1

Cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường.

Như Báo điện tửVTC News đã đưa tin, vào khoảng 7h40 sáng 28/1, một máy bay quân sự thuộc Trung đoàn 940 gặp sự cố và rơi tại khu vực vùng núi thuộc phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Trước khi máy bay rơi vào vách núi, phi công đã kịp thời nhảy dù xuống khu vực phường Hòa Hiệp. Phi công bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

roi may bay anh 2

Hiện trường vụ rơi máy bay, lực lượng chức năng đang tiếp cận.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi gặp sự cố, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay rời khỏi khu vực đông dân cư nhằm hạn chế thiệt hại.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, phi công nhảy dù thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, khi xảy ra vụ rơi máy bay quân sự, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (phường Tuy Hòa).

4 giờ trước

Hiện trường máy bay Yak-130 rơi trong Vườn quốc gia Yok Đôn

Chiếc máy bay Yak-130 được tìm thấy ở khu vực giữa trạm kiểm lâm số 9 và trạm kiểm lâm Sêrêpốk, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

17:01 8/11/2024

Đã tìm thấy máy bay Yak-130 rơi

Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy máy bay Yak-130 rơi thuộc Vườn Quốc gia Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk).

15:54 8/11/2024

Minh Minh/VTCNews

