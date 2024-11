'Rodri giành Quả bóng vàng là chuyện bình thường'

Chia sẻ về cuộc đua Quả bóng vàng 2024 sáng 5/11, Công Vinh phân tích: "Rodri xứng đáng với danh hiệu này. Nhìn Rodri đá bóng rất đơn giản, nhưng bóng đá thế giới đã thiếu vắng những tiền vệ chơi đơn giản như thế. Trước đây, Tây Ban Nha có Xavi, Iniesta, Sergio Busquets, giờ có thêm Rodri. Chiến thắng của cậu ấy rất công bằng".

Khi nhận xét về thất bại của Vinicius Junior, người chỉ giành Quả bóng bạc, Công Vinh nói thêm: "Các cầu thủ Real Madrid có trong danh sách đề cử như Dani Carvajal hay Jude Bellingham lấy đi phiếu bầu của Vinicius. Trước đây, những người thắng giải chủ yếu đá ở hàng công. Năm nay, Rodri là người chiến thắng. Điều này gây ra tranh cãi nhưng đó là chuyện bình thường trong bóng đá".

Trước khi lễ trao giải Quả bóng vàng 2024 diễn ra, tập thể Real Madrid gây tranh cãi khi quyết định không tham dự đêm gala ở Paris, Pháp. Động thái này khiến Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, không hài lòng.

“Họ nên tự xem lại mùa giải của Vinicius Jr để xem cậu ấy đã làm gì với trọng tài, cầu thủ và người hâm mộ trong mọi trận đấu”, Marca dẫn lời ông Ceferin. "Rodri bất bại trong 72 trận, in dấu giày vào nhiều bàn thắng hơn Vinicius và ghi được 12 bàn thắng. Ngoài ra, cậu ấy đã vô địch Euro, được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải đấu, vô địch Premier League. Tôi tin rằng nếu cậu ấy chơi cho đội của Florentino Perez, ông ấy sẽ ngay lập tức đòi Quả bóng vàng".

AS dẫn lời các nguồn tin từ ban lãnh đạo Real Madrid cho biết họ sẽ không còn tôn trọng giải thưởng Quả bóng vàng. Đồng thời, "Los Blancos" tin rằng có âm mưu chống lại CLB từ France Football hay UEFA, đơn vị hỗ trợ cho giải thưởng năm nay.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.