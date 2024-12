Rodri để lộ vết sẹo sau phẫu thuật

Ngôi sao người Tây Ban Nha hoàn tất ca phẫu thuật vào cuối tuần trước tại Madrid. Hình ảnh vết sẹo trên đầu gối của Rodri được đăng tải trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "The Rest is Football", Rodri chia sẻ về quá trình hồi phục: "Mục tiêu của tôi là trở lại thi đấu trong mùa giải này. Tôi chưa bỏ cuộc nhưng cũng không muốn ra quyết định vội vàng. Tôi đặt mục tiêu trở lại sau 6 hoặc 7 tháng nữa".

Rodri cũng cho biết anh cảm thấy bản thân hồi phục tốt hơn mong đợi: "Khi dính chấn thương, tôi không cảm nhận được vết nứt ở đầu gối. Tôi nghĩ rằng chấn thương không nghiêm trọng lắm và giờ tôi cảm thấy rất lạc quan. Trong một tháng rưỡi đầu tiên dính chấn thương, mọi thứ thật khó khăn. Tôi không thể đi lại vì cơn đau, nhưng giờ thì dễ chịu hơn nhiều".

Theo các chuyên gia, vận động viên chuyên nghiệp khi dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) phải mất ít nhất từ 8-9 tháng để hồi phục hoàn toàn. Hiếm khi có trường hợp trở lại thi đấu sau khoảng 6 tháng. Chấn thương dây chằng cần phải tiến hành phẫu thuật để chữa trị dứt điểm thay vì sử dụng những biện pháp y khoa khác.

Trong khi đó, chấn thương dây chằng chéo sau (PCL) thường có thể hồi phục nhanh hơn. Còn chấn thương dây chằng bên trong (MCL) có thể tự lành mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Rodri giành Quả bóng vàng 2024 hồi tháng 10 sau màn trình diễn chói sáng ở Man City và tuyển Tây Ban Nha. Anh hy vọng sẽ trở lại thi đấu cho Man City tại FIFA Club World Cup vào tháng 6/2025.

Kể từ khi Rodri vắng mặt, Man City gặp không ít khó khăn. Đội chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Sự thiếu vắng Rodri khiến đội chủ sân Etihad không thể duy trì lối chơi kiểm soát sở trường.

