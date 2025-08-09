Rodri bỏ ngỏ tương lai, Real Madrid vào cuộc

Tương lai của Rodrigo Hernandez đang trở thành chủ đề nóng tại Etihad.

Dù Manchester City chuẩn bị đặt lên bàn đề nghị gia hạn đến năm 2029 với mức lương ngang bằng Erling Haaland, biến Rodri thành tiền vệ hưởng lương cao nhất châu Âu, chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 vẫn chưa vội đưa ra quyết định.

Sự chần chừ này càng khiến bầu không khí tại Man City thêm căng thẳng khi Real Madrid, trong kế hoạch tìm kiếm một “số 6” đẳng cấp, đưa Rodri người con của thủ đô Madrid - vào danh sách ưu tiên hàng đầu. Sự khan hiếm phương án chất lượng trên thị trường càng khiến “Los Blancos” quyết liệt hơn trong thương vụ này.

Với Guardiola, Rodri là trụ cột không thể thay thế. Anh không chỉ ghi bàn quyết định giúp Man City vô địch Champions League mùa 2022/23, mà còn đóng vai trò then chốt trong chuỗi năm tháng huy hoàng của đội bóng. Mùa trước, chấn thương đầu gối dài hạn của Rodri từng khiến hệ thống của CLB gần như sụp đổ.

Nếu tới mùa hè 2026 vẫn chưa gia hạn, Man City sẽ đối diện nguy cơ phải bán Rodri để tránh mất trắng năm 2027. Lúc này, quả bóng hoàn toàn nằm trong chân tiền vệ người Tây Ban Nha - và cánh cửa rời Etihad chưa bao giờ rộng mở đến thế.