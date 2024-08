Robert Downey Jr. tái xuất gây tranh cãi

Theo các nguồn tin, Marvel mạnh tay chi khoảng 80 triệu USD mời R.D.J trở lại trong các dự án sắp tới.

Thông tin Robert Downey Jr. tái xuất trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel khiến người hâm mộ toàn cầu bùng nổ. Bởi từ lâu sau Endgame, tương lai của tài tử tại MCU vẫn còn là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Khán giả không ngừng tranh luận liệu Người Sắt còn “có cửa” trở lại khi giờ đây, mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết nhờ chiếc chìa khóa mang tên đa vũ trụ.

Mới đây tại Comic-Con, ngày lễ lớn nhất dành cho fan truyện tranh, phim ảnh về siêu anh hùng, Robert Downey Jr. bất ngờ xuất hiện và tuyên bố trở lại cuộc chơi.

Quyết định này “dội bom” vào sự mong chờ của người hâm mộ. Trên mạng xã hội, hàng loạt tranh luận liên quan tới màn tái xuất của tài tử nổi lên.

Màn tái xuất trị giá 80 triệu USD

Khoảnh khắc Robert Downey Jr. lột lớp mặt nạ trong Comic-Con khiến khán giả vỡ òa trong sự bất ngờ, đồng loạt vỗ tay và hô vang “R.D.J”. Theo đó, tài tử tuyên bố trở lại với vai phản diện khét tiếng Dr. Doom.

Siêu sao sinh năm 1965 sau đó tiếp tục khiến người hâm mộ phấn khích khi đăng tải hình ảnh cầm mặt nạ Dr. Doom trên mạng xã hội kèm lời bình luận "mặt nạ mới, nhiệm vụ cũ".

R.D.J tái xuất với vai Dr. Doom gây sốc. Ảnh: THR.

Điều này đồng nghĩa với việc hành trình của Tony Stark/Iron Man chính thức khép lại tại MCU, sau rất nhiều đồn đoán, tranh luận từ phía người hâm mộ. Song, điều gây shock hơn cả là việc Downey Jr. làm thế nào để hoán đổi hình tượng, khi gần 2 thập kỷ nay, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh của anh trong bộ giáp thương hiệu.

Từng là gương mặt thuộc “thế hệ vàng” của MCU, R.D.J góp mặt trong nhiều bom tấn ăn khách, có cả loạt phim riêng được yêu thích cho tới khi nói lời tạm biệt xúc động trong Avengers: Endgame.

Tất nhiên, cái giá mà Marvel phải trả cho màn tái xuất của R.D.J không hề rẻ. Nhiều nguồn tin quốc tế tiết lộ hãng phim đã mạnh tay chi hơn 80 triệu USD để thuyết phục siêu sao góp mặt trong 2 dự án phim sắp tới. Con số này biến R.D.J trở thành diễn viên được trả lương cao nhất lịch sử. Ngoài cát-xê kếch xù, hợp đồng của tài tử còn bao gồm không ít dịch vụ ưu đãi và các điều khoản hậu mãi.

Tranh luận về màn tái xuất

Trong khi đa số người hâm mộ mừng ra mặt vì sự trở lại của ngôi sao điện ảnh, vẫn có những tranh luận trái chiều về việc R.D.J vào vai Dr. Doom.

Màn tái xuất của R.D.J gây tranh luận. Ảnh: Variety.

Nhóm người ủng hộ cho rằng đây là “nước cờ sáng suốt nhất” của hãng phim trong vài năm đổ lại đây. Bởi sau loạt thất bại phòng vé từ những phim siêu anh hùng trong Phase 4 và 5, kỳ vọng của khán giả dành cho MCU đã giảm đáng kể. Siêu anh hùng từng một thời làm mưa làm gió tại các rạp chiếu, nay đã không còn là thỏi nam châm thu hút người xem như xưa.

Chính vì vậy, sự trở lại của R.D.J có thể coi là cứu tinh với Marvel ở thời điểm tại. Bởi chỉ những “gương mặt thương hiệu” như anh mới có thể làm vực dậy sự hào hứng của khán giả.

Song, đây cũng là lý do mà nhóm người phản đối cho rằng R.D.J đã sai lầm vì chấp nhận lời mời, khi tự biến mình thành cỗ máy in tiền cho hãng phim đang khủng hoảng sau chuỗi dự án thất bại.

Người ta tin rằng ý tưởng mời nam diễn viên trở lại chỉ xuất hiện sau khi Jonathan Majors, vốn từng được coi là nhân tố chủ chốt trong Saga 2 của MCU, bị hãng loại bỏ sau chuỗi scandal đời tư. Kang the Destroyer của Jonathan Majors ban đầu được cho là phản diện chính trong loạt phim về các Avengers sắp tới. Đến nay, hào quang này lại thuộc về Dr. Doom.

Điều này khiến Jonathan Majors thừa nhận cảm thấy đau lòng, trong khi một số khán giả gọi R.D.J là “người thay thế”.

Theo Independent, một số độc giả truyện tranh không thích việc này. Lý do được đưa ra là vì sự xuất hiện đột ngột làm giảm tính cạnh tranh giữa Dr. Doom với các thành viên trong Fantastic Four, như Reed Richards hay Sue Storm - những nhân vật lần lượt do Pedro Pascal và Vanessa Kirby thủ vai.

Marvel phải chi gần trăm triệu USD để mời lại R.D.J. Ảnh: @robertdowneyjr.

Một vài ý kiến khác chỉ ra rằng sự trở lại của Downey làm cho hồi kết đầy cảm xúc của Iron Man trong Endgame bị giảm giá trị. Vốn dĩ, đó đã là một hành trình trọn vẹn của siêu sao sinh năm 1965 tại sân chơi của siêu anh hùng.

Cây bút Proma Khosla của tờ Indie Wire nhận xét việc R.D.J giúp Dr. Doom tỏa sáng như cách anh từng làm với vai diễn Iron Man là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên, nam diễn viên không cần Marvel mới có thể tỏa sáng, và Marvel cũng không nhất thiết phải “mất nhiều số 0 trong số dư tài khoản để mời lại một cái tên mà họ từng nói lời tạm biệt”.

R.D.J đã ghi dấu tại bản đồ điện ảnh thế giới, với tượng vàng Oscar cho vai diễn phụ trong Oppenheimer. Việc trở lại với dòng phim siêu anh hùng để chiều lòng fan, xét trên góc độ nào đó, bị cho là sự chùn chân của tài tử trên hành trình chinh phục những cột mốc đỉnh cao tiếp theo về diễn xuất.