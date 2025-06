Rivaldo: 'Ancelotti không cần lời khuyên của ai cả'

Trong cuộc phỏng vấn hôm 4/6, Rivaldo cho biết: “Nếu Neymar được triệu tập, sẽ có rất nhiều lời chỉ trích nhắm vào HLV. Neymar đã không thi đấu nhiều kể từ World Cup 2022. Việc bảo vệ sức khỏe cho Neymar là điều cần thiết để cậu ấy có thể trở lại với phong độ tốt nhất".

Rivaldo khẳng định rằng không ai nên can thiệp vào quyết định của HLV Ancelotti. “Với kinh nghiệm của mình, Ancelotti không cần lời khuyên từ ai cả", Rivaldo chia sẻ thêm. "Chúng ta cần để ông ấy làm việc và chờ đợi thành quả tại World Cup. Tuy nhiên, thành công không chỉ phụ thuộc vào Ancelotti. Các cầu thủ cũng phải nỗ lực và cống hiến, vì chính họ mới là người thi đấu trên sân".

Sự vắng mặt của Neymar trong đợt tập trung tháng 6 của tuyển Brazil gây bất ngờ cho nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn. Lý giải về quyết định này, HLV Ancelotti nói: "Trong lần triệu tập này, tôi lựa chọn những cầu thủ có phong độ cao. Neymar vừa trở lại sau chấn thương, ai cũng biết tài năng của cậu ấy, và chúng tôi vẫn tin tưởng vào Neymar".

Theo Ancelotti, việc bỏ qua Neymar trong đợt này không có nghĩa là cựu sao PSG không còn vai trò quan trọng trong tương lai của đội tuyển. Ông nhấn mạnh rằng Neymar sẽ vẫn là một phần trong kế hoạch của "Selecao" trong hành trình hướng tới World Cup 2026.

Ngoài Neymar, Rivaldo cũng khen ngợi màn trình diễn của Antony trong thời gian qua. "Cậu ấy đã lấy lại phong độ khi trở về Tây Ban Nha. Antony có kinh nghiệm thi đấu tại World Cup và là một cầu thủ có cá tính trên sân. Với hơn 1 năm để chuẩn bị cho World Cup, Antony là một sự lựa chọn hợp lý cho ĐTQG", Rivaldo cho biết.

Ancelotti sẽ có trận ra mắt cùng Brazil vào ngày 6/6 gặp Ecuador. Đây sẽ là trận đấu bắt đầu hành trình tìm kiếm tấm vé tham dự World Cup 2026 của "Selecao" dưới thời HLV mới.

