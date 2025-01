Rinh lộc vàng đón xuân tại Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ

Cơ hội rinh hàng nghìn phần quà may mắn đầu năm đang chờ đón khách tham quan tại các Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ.

Ngoài ưu đãi độc quyền hấp dẫn, khách hàng còn được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc từ dàn "anh trai" đình đám; tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm thú vị, hứa hẹn mang đến khởi đầu năm mới Ất Tỵ tràn ngập niềm vui và may mắn.

Khai xuân lộc phát tại các Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ

Khai mở năm Ất Tỵ cát tường, thịnh vượng là mong ước của bất kỳ người Việt nào. Theo quan niệm dân gian, đầu năm rước lộc sẽ mang lại những điều tốt lành, thu hút năng lượng tích cực cho một năm hanh thông, thuận lợi.

Thấu hiểu điều này, PNJ tổ chức chuỗi sự kiện Trạm tài lộc xuyên Việt với mong muốn mang lại giá trị tinh thần, trao tài lộc, may mắn và niềm vui đến khách hàng ở mọi miền đất nước. Tại mỗi trạm tài lộc, PNJ mang đến các hoạt động độc đáo cùng hàng nghìn quà tặng hấp dẫn, hứa hẹn trở thành điểm "săn tài lộc" hấp dẫn trong những ngày đầu xuân.

Hàng trăm khách hàng tham gia săn lộc vàng may mắn tại Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ, tạo nên không khí xuân tươi vui, náo nhiệt. Ảnh: PNJ.

Đến với sự kiện Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ, mỗi khách hàng có cơ hội săn nhiều lộc năm mới khi hoàn thành 4 trạm thử thách của chương trình. Mỗi trạm là những trò chơi, câu đố, thử thách hấp dẫn. Khi hoàn thành xong mỗi trạm, khách hàng nhận được một dấu mộc chứng nhận. Thu thập đủ 4 dấu mộc sẽ đổi được phần quà tài lộc đặc biệt, rinh may mắn về suốt cả năm.

Trạm đầu tiên là trải nghiệm booth game AR (trải nghiệm công nghệ thực tế ảo) "Săn tài lộc". Cách thức tham gia rất đơn giản, khách hàng quét QR code hoặc truy cập vào thantai.pnj.com.vn, đăng nhập bằng số điện thoại để bắt đầu chơi. Nhiệm vụ của người chơi là quét điện thoại vào không gian để săn tài lộc, sau đó chạm vào quả cầu tài lộc để săn Thần tài. Bắt được Thần tài vào quả cầu tài lộc là người chơi đã thành công vượt qua trạm này và có cơ hội trúng các giải thưởng đa dạng. Nổi bật nhất là cơ hội nhận ngay một trong 2.025 nhẫn kim tiền may mắn, bên cạnh đó là các phần quà trang sức bạc, túi tote cùng mã ưu đãi mua hàng.

Không chỉ săn tài lộc online, đến với Trạm tài lộc xuyên Việt, khách hàng sẽ được khám phá thêm 3 trạm thử thách tương tác độc đáo. Mỗi trạm không chỉ mang đến hoạt động giải trí thú vị mà còn là nơi lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ của mùa xuân mới, nơi niềm vui và tài lộc hội tụ.

Đồng hành với các Trạm tài lộc xuyên Việt của PNJ còn có sự góp mặt của các ca sĩ khách mời nổi tiếng cùng ban nhạc acoustic. Những cái tên đang khuấy đảo cộng đồng fan âm nhạc như JSOL, Hải Đăng Doo, Isaac… sẽ mang đến các màn trình diễn sôi động, tạo bầu không khí đón Tết vui tươi, náo nức.

Ca sĩ khách mời mang đến những màn trình diễn lôi cuốn, khuấy động không khí đón xuân tại Trạm tài lộc xuyên Việt. Ảnh: PNJ.

Đến với sự kiện, khách hàng còn được thưởng lãm và trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất từ PNJ tại gian trưng bày trong khuôn khổ sự kiện. Sau khi chinh phục các trạm này, người tham dự cập bến trạm phần thưởng với hàng loạt quà tặng đầu năm và các cơ hội bốc thăm trúng thưởng khác.

Trong các ngày 11-12/1 và 17-19/1, các Trạm tài lộc của PNJ đã thu hút lượng lớn người tham dự tại Aeon Mall Bình Dương, Aeon Mall Hà Đông. Giữa không gian sự kiện tưng bừng như hội xuân, khách hàng của PNJ đã được thỏa sức trải nghiệm trò chơi vui nhộn, thưởng thức âm nhạc đầy say mê và nhận lộc vàng liền tay, lấy may cho năm mới.

Hàng trăm người hòa cùng không khí sôi động của sự kiện. Ảnh: PNJ.

Các Trạm tài lộc của PNJ sẽ tiếp tục được tổ chức xuyên suốt trước và sau Tết Ất Tỵ tại Go! Buôn Ma Thuột (23-24/1), Aeon Mall Huế (1-2/2), Aeon Mall Tân Phú (3-4/2) và Vincom Xuân Khánh (5-6/2).

"Vui như Tết, quý như Vàng" và ưu đãi ngập tràn từ PNJ

Bên cạnh chương trình hoạt náo, Trạm tài lộc xuyên Việt còn mang đến cơ hội sở hữu những bộ sưu tập mới nhất dịp Tết 2025 và hàng nghìn ưu đãi hấp dẫn, diễn ra từ 4/1 đến 28/1. Đây là cơ hội để mọi người chọn được trang sức ý nghĩa, tô điểm cho diện mạo và tưởng thưởng cho bản thân sau một năm nỗ lực.

Cụ thể, chương trình "Lộc vàng chào xuân" tặng ngay charm vàng, bạc phong thủy trị giá đến 4 triệu đồng cho khách mua sắm trang sức tại PNJ từ 40 triệu đồng. Chương trình "Tết đón lộc vàng" trao cơ hội sở hữu bộ trang sức vàng 18K Kim Bảo Như Ý thiết kế sang trọng và tinh xảo cho 12 khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo khu vực.

Trong dịp này, khách hàng VIP của PNJ với hóa đơn từ 100 triệu đồng sẽ được tặng tranh Lời Vàng Ý Ngọc, duy nhất trong 2 đợt 17-19/1 và 24-26/1. Bên cạnh đó là ưu đãi nhãn hàng và bộ sưu tập, áp dụng cho đa dạng mặt hàng có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên với các quà tặng giá trị như vòng dây da thời trang, card holder, bình giữ nhiệt, mặt nạ dưỡng da, phiếu quà tặng…

PNJ cùng bạn đón may mắn và tài lộc với hàng ngàn quà tặng cùng cơ hội sở hữu các thiết kế trang sức tinh tế với mức giá ưu đãi. Ảnh: PNJ.

Tết đến mang theo không khí rộn ràng cũng là dịp để ta chăm chút cho chính mình và gửi gắm ước nguyện may mắn, an lành đến những người xung quanh. Với các hoạt động ý nghĩa tại Trạm tài lộc xuyên Việt cùng ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ PNJ, khách hàng thỏa sức rinh lộc và mua sắm những món trang sức tinh tế, cùng nhau đón một năm mới vạn sự may mắn, đúng chất “Vui như Tết, quý như vàng”.

