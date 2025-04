Rice xứng danh bom tấn 100 triệu bảng

Sau màn trình diễn đỉnh cao ở Madrid, có lẽ người ta sẽ dùng cụm từ "tắc bóng như Rice" để chỉ một pha xoạc bóng hoàn hảo.

Rice lại có thêm một trận đấu hay.

Dưới ánh đèn huyền thoại của Bernabeu rạng sáng 17/4, hàng vạn CĐV Real Madrid vẫn còn sững sờ khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Arsenal không chỉ vượt qua đội bóng từng 15 lần vô địch Champions League, mà còn làm điều đó một cách thuyết phục với chiến thắng 2-1 ngay tại sào huyệt của "Los Blancos", khép lại tứ kết với tổng tỷ số 5-1 - một cơn địa chấn thực sự.

Và ở trung tâm của “trận động đất” ấy, Declan Rice nổi bật lên như một người hùng, một thủ lĩnh, một cỗ máy phòng ngự hoàn hảo mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước sở hữu.

Một đêm Madrid và sự ra đời của “Tackle it like Rice”

Sau lượt đi tại Emirates, người hâm mộ còn nhắc mãi về hai siêu phẩm đá phạt của Rice với câu nói “Bend it like Rice” (sút như Rice). Nhưng đến trận lượt về, bóng đá châu Âu chứng kiến thêm một phiên bản khác - “Tackle it like Rice” (tạm dịch: tắc bóng như Rice). Đó không chỉ là một cụm từ ngẫu hứng, mà trở thành biểu tượng cho một phong cách phòng ngự hiện đại, tinh tế, dứt khoát và chuẩn xác.

Ngay từ những phút đầu tiên, Rice cho thấy vì sao Arsenal sẵn sàng chi hơn 100 triệu bảng để đưa anh về từ West Ham. Khi Jude Bellingham, niềm hy vọng lớn nhất của Real Madrid ở khu trung tuyến, đang chuẩn bị tổ chức tấn công sát vòng cấm Arsenal, Rice xuất hiện như một cơn lốc. Anh áp sát, tì đè mạnh mẽ, buộc Bellingham phải ngã xuống trong sự ngỡ ngàng.

Nhưng trọng tài không hề cắt còi - vì Rice làm tất cả với sự chính xác tuyệt đối. Đó không chỉ là pha bóng dũng mãnh, mà còn là lời cảnh báo đầu tiên cho Real Madrid: “Tôi ở đây để ngăn chặn mọi nguy hiểm”.

Khác với hình ảnh những tiền vệ chỉ biết phá bóng, Rice sở hữu thứ bóng đá của sự điềm tĩnh và tư duy. Suốt 90 phút tại Bernabeu, Rice không chỉ tắc bóng đơn thuần, anh đọc tình huống như một nhà toán học, luôn di chuyển đúng lúc, có mặt ở đúng điểm nóng.

Rice tắc bóng khiến Bellingham ngã nhào.

Điển hình là phút 53, khi Bellingham thoát xuống vòng cấm địa Arsenal, chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung, đó có thể là penalty cho Real Madrid. Nhưng Rice xử lý lạnh lùng, tắc bóng chuẩn xác tới từng centimet, loại bỏ hoàn toàn rủi ro.

Sát cánh cùng Thomas Partey, bộ đôi này tạo thành “cặp lá chắn” kiên cố, hóa giải hoàn toàn các pha phối hợp trung lộ của Real Madrid - điểm mạnh nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dưới sự hỗ trợ của họ, hàng thủ Arsenal hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn, từng bước phá vỡ sự liên kết của Vinicius, Rodrygo và Bellingham.

Những gì Real Madrid làm được chỉ là những đường bóng vô hại, còn phần lớn thời gian, bóng nằm dưới chân các cầu thủ áo đỏ trắng. Đó một phần nhờ Rice có ngày thi đấu ấn tượng khi chuyền chính xác đến 96%, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn, 4 lần truy cản chuẩn xác, 2 lần tắc bóng và 3 lần can thiệp kịp lúc.

Hơn cả một tiền vệ - thủ lĩnh tinh thần và ngòi nổ bất ngờ

Rice không chỉ là “máy quét” đơn thuần. Anh truyền lửa cho toàn đội bằng tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi, luôn chơi như thể đây là trận chung kết của sự nghiệp.

Ở trận gặp Brentford thuộc vòng 32 cuối tuần trước, dù Arsenal đã gần như buông bỏ cuộc đua vô địch Premier League, Rice vẫn ra sân tràn đầy năng lượng, không có khái niệm “giữ chân” hay “chơi dưỡng sức”. Đó là bản sắc của một chiến binh lớn - người luôn cháy hết mình bất kể đối thủ là ai, sân chơi nào, hoàn cảnh ra sao.

Rice góp phần vô hiệu hoá Mbappe.

Không những thế, Rice còn biết tỏa sáng đúng lúc. Ở tứ kết lượt đi Champions League, anh lập cú đúp siêu phẩm đá phạt khiến thế giới bóng đá sững sờ. Đến lượt về, anh là điểm tựa chắc chắn ở giữa sân, hóa thân thành “hậu vệ thứ năm” bất cứ khi nào đội nhà cần. Cứ mỗi lần Arsenal gặp khó, người ta lại thấy Rice lùi sâu, chủ động che chắn cho hàng thủ, sẵn sàng xông lên làm điểm tựa triển khai bóng hoặc tung ra những cú dứt điểm bất ngờ.

Mùa hè 2023, thương vụ Rice đến Arsenal từng vấp phải không ít hoài nghi. 100 triệu bảng cho một tiền vệ trung tâm - liệu có quá mạo hiểm? Nhưng những gì Rice thể hiện mùa này xóa tan mọi tranh cãi. Trong thời đại mà những Rodri trở thành xương sống của các CLB lớn, Rice khẳng định vị thế bằng chính phong độ và sự tiến bộ vượt bậc.

Không có Rice, Arsenal đã lao đao thế nào mỗi lần thiếu một “máy quét” ở giữa sân. Nhưng khi anh hiện diện, đội bóng của Mikel Arteta như được tiếp thêm sức mạnh, phòng ngự vững vàng, phản công sắc bén và giữ nhịp trận đấu ổn định đến khó tin.

Vượt qua Real Madrid, phía trước Arsenal là thử thách PSG - đội bóng trẻ trung, khát khao, sở hữu những cá nhân xuất sắc. Nhưng chỉ cần Rice còn ở đó, "Pháo thủ" có thể tin vào một tương lai tươi sáng. Anh là điểm tựa, là người truyền lửa và là cầu nối giữa các tuyến, sẵn sàng “hóa siêu nhân” bất cứ lúc nào đội bóng cần.

Những ngày tháng 4, Declan Rice đang sống trong khoảnh khắc ngọt ngào nhất sự nghiệp, thăng hoa trên sân khấu Champions League - nơi mà giá trị của một ngôi sao lớn được khẳng định. Và nếu Arsenal tiến tới đỉnh vinh quang, lịch sử sẽ nhớ đến mùa giải mà Rice biến mọi điều không tưởng thành hiện thực, bằng phong cách thi đấu của riêng anh - “Tackle it like Rice!”